Nova romantična faza 5. maja 2026: 3 znaka horoskopa kojima ljubav iznenada kuca na vrata

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa su spremni za novu fazu u ljubavi od 5. maja 2026. godine!

Počev od 5. maja 2026. godine, tri znaka horoskopa osjećaju da se stvari menjaju na emotivnom planu. Ulazak Mjeseca u Jarca donosi stabilnu, ali iznenađujuće otvorenu energiju ka ljubavi, a njima označava početak nove romantične faze.

Današnji dan donosi dozu emotivne jasnoće i spremnost da se na odnose gleda iz drugačije perspektive. Bilo da je riječ o osobi koju već poznajete ili o novoj vezi, ljubav može da se pojavi tamo gde do sada nije bila ni razmatrana.

1. BIK

Bikovi su, po pravilu, oprezni kada je riječ o osjećanjima i radije biraju da zaštite svoje srce. Iskustva iz prošlosti naučila su ih suzdržanosti, ali energija ovog dana potpuno mijenja dinamiku.

Pod uticajem Mjeseca u Jarcu postaju fleksibilniji za ideju ljubavi. Emotivno otvaranje im prija i pomaže da na veze gledaju sa više topline. Ovo je trenutak kada mogu da odustanu od svojih odbrambenih mehanizama i dopuste da se razvije prava, autentična povezanost.

2. BLIZANCI

Za Blizance ovaj dan donosi važnu promenu, a to je odustajanje od emotivnih barijera. Poslije perioda u kojem su brižljivo čuvali svoja osjećanja, pripadnici ovog znaka sada su konačno spremni da puste nekoga bliže.

Iako ranjivost sa sobom nosi strah, hrabrost da se otvore daje im šansu da dožive nešto drugačije. Ovo je trenutak kada odlučuju da više ne dozvole da im strah diktira odluke i da prihvate da je ljubav rizik koji vredi preuzeti. Ovo otvaranje označava početak romantične faze koju su do sada izbjegavali.

3. LAV

Lavovi su već poznati po svojoj strastvenoj prirodi, a ovaj dan samo pojačava njihovu želju da vole. Čak i kada su u vezi, ovi pripadnici Zodijaka ostaju emotivno otvoreni i spremni za duboke povezanosti.

Uticaj Mjeseca u Jarcu 5. maja 2026. pomaže im da jednu osobu iz bliskog kruga vide u potpuno novom svjetlu. To može biti prijatelj ili neko s kim su do sada imali neutralan odnos, ali iznenada se javlja varnica koju je teško ignorisati. Od ovog trenutka sve zavisi od njihove odluke, da li će ovu privlačnost pretvoriti u pravu ljubavnu priču ili je ostaviti na nivou mogućnosti.

