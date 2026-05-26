Dnevni horoskop za 26. maj 2026: Ovna čeka važna odluka, Ribe dobijaju poziv koji dugo čekaju

Dnevni horoskop za 26. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas vas očekuje razgovor koji može promijeniti tok narednih dana. Ljubav: Partner primjećuje da ste distancirani i traži više pažnje. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i sna.

Bik

Posao: Finansijska situacija se stabilizuje, ali ne donosite ishitrene odluke. Ljubav: Moguće je zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Zdravlje: Osjetljivost stomaka.

Blizanci

Posao: Danas lako rješavate probleme koji su drugima komplikovani. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Moguća nervoza i manjak koncentracije.

Rak

Posao: Neko od vas očekuje veću odgovornost nego ranije. Ljubav: Emotivni razgovor donosi olakšanje. Zdravlje: Potreban vam je predah od stresa.

Lav

Posao: Dobijate potvrdu da se trud iz prethodnog perioda isplatio. Ljubav: Moguće je novo poznanstvo ili neočekivana poruka. Zdravlje: Više se krećite.

Djevica

Posao: Danas rješavate nešto što vas već dugo opterećuje. Ljubav: Partner očekuje iskreniji razgovor. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i tempo života.

Vaga

Posao: Povoljan dan za dogovore i kontakte sa važnim ljudima. Ljubav: Emocije su pojačane, ali pokušajte da ne idealizujete osobu koja vam se dopada. Zdravlje: Moguć pad energije.

Škorpija

Posao: Intuicija vam danas pomaže da donesete dobru odluku. Ljubav: Strasti su naglašene, ali izbjegavajte ljubomoru. Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Strijelac

Posao: Razmišljate o promjeni koja bi mogla da vam donese više slobode. Ljubav: Neko pokušava da vam se približi na suptilan način. Zdravlje: Dobro se osjećate.

Jarac

Posao: Danas ste fokusirani i završavate više nego što ste planirali. Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena. Zdravlje: Moguć umor zbog previše obaveza.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam otvoriti nova vrata. Ljubav: Neočekivan susret vraća osmijeh na lice. Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi.

Ribe

Posao: Danas se oslanjate na intuiciju i ne griješite. Ljubav: Moguća je poruka ili poziv koji dugo čekate. Zdravlje: Osjetljivost i promjenljivo raspoloženje.

