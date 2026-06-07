Nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna: Ovna čeka novo poznanstvo, Škorpije rješavaju važno pitanje

Pročitajte horoskop za narednu sedmicu i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Izvor: AI

Pročitajte nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine predviđa da ćete postati pravi digitalni nomad ove nedjelje. Čak i ako ne putujete, vaša komunikacija sa inostranstvom ili rad na novoj aplikaciji donijeće vam neočekivanu popularnost. U ljubavi, slučajan susret u redu za kafu može da preraste u razmjenu brojeva koja će vam ubrzati puls. Zauzeti Ovnovi otkrivaju novu zajedničku strast sa partnerom, vjerovatno vezanu za ekstremni sport ili neku modernu tehnologiju. Povedite računa o hidrataciji i donjem dijelu leđa. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

BIK

Ova nedjelja juna rezervisana je za estetske promjene u vašem domu. Osjetićete potrebu da renovirate kutak u kojem provodite najviše vremena, a komad namještaja koji slučajno pronađete na internetu, biće ključan. Na poslu, vaša upornost se isplati kroz bonuse koje niste očekivali. U ljubavi, mirisi igraju veliku ulogu. Neko će vas potpuno opčiniti svojim parfemom. Slobodni Bikovi mogu da uđu u romansu sa osobom koja se bavi finansijama. Pripazite na grlo i hladne napitke. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

BLIZANCI

Vaša glava je puna ideja koje zvuče kao naučna fantastika, ali su zapravo ostvarive. Na poslu ćete voditi važan timski sastanak koji će promijeniti smjer projekta. U ljubavi, neko koga ste smatrali "samo prijateljem" poslaće vam poruku koja se ne može drugačije protumačiti nego kao otvoreno flertovanje. Zauzeti Blizanci planiraju kratko, luksuzno putovanje. Izbjegavajte prebrzu vožnju i budite oprezni u saobraćaju. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RAK

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine nagovještava da ćete imati nevjerovatno živopisne snove koji mogu da vam posluže kao inspiracija za posao. Vaša intuicija je toliko jaka da ćete pogoditi ishod jednog važnog događaja prije nego što se on završi. Na finansijskom planu stiže novac preko ženskog člana porodice. U ljubavi, povlačite se u svoj svijet sa partnerom, uživajući u maratonu omiljenih serija i kuvanju. Slobodni Rakovi osjetiće jaku hemiju sa osobom koja zrači mirom. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

LAV

Vaša harizma ove nedjelje otključava i najčvršća vrata! Na poslu dobijate ponudu da budete lice nove kampanje ili da predstavljate firmu na velikom skupu. Finansijski priliv je povezan sa kreativnim radom koji ste radili u prošlosti. U ljubavi, očekujte javno iskazivanje naklonosti koje će vas ostaviti bez teksta. Slobodni Lavovi biće u centru pažnje na jednoj proslavi, gdje će upoznati osobu iz iste profesije. Osjećate višak energije, pa je pravo vrijeme za teretanu. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DJEVICA

Fokus je na vašoj karijeri i dugoročnim ciljevima. Ove nedjelje implementiraćete novi sistem organizacije koji će oduševiti vaše nadređene. Moguća je ponuda za promjenu radnog mjesta unutar iste firme, što vam donosi više slobode. U ljubavi, stabilnost vam je na prvom mjestu. Razgovor o zajedničkoj budućnosti i investicijama učvrstiće vaš odnos sa partnerom. Slobodne Djevice privući će osoba koja je veoma ozbiljna i situirana. Obratite pažnju na varenje. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine kaže da je vrijeme za učenje novih vještina. Možda ćete upisati kurs jezika ili se zainteresovati za filozofiju. Na poslu vas čeka saradnja sa ljudima koji nisu iz vašeg grada, što će vam proširiti vidike. U ljubavi, čari egzotike su prisutne. Možda vas partner iznenadi večerom u restoranu nacionalne kuhinje neke daleke zemlje. Slobodne Vage upoznaće nekoga preko edukativne platforme ili seminara. Smanjite unos šećera. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Ove nedjelje rješavate pitanje nasljedstva, poreza ili nekog duga koji vas je opterećivao. Na poslu ulazite u duboku analizu i otkrivate propust koji je svima drugima promakao. Vaša moć zapažanja je vaša najveća snaga. U ljubavi, strast je na vrhuncu, ali pazite da posesivnost ne pokvari atmosferu. Jedan iskren razgovor u četiri oka riješiće sve sumnje koje ste imali. Slobodne Škorpije privući će misteriozna osoba koja se bavi istraživanjem ili psihologijom. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Partnerstva su u fokusu, bilo poslovna ili privatna. Potpisivanje novog ugovora donosi vam dugoročnu sigurnost. Na poslu ćete morati da pravite kompromise, ali oni će vam na kraju ići u prilog. U ljubavi, ako ste zauzeti, odnos prelazi na viši nivo. Možda je vrijeme za vjeridbu ili zajednički život? Slobodni Strijelčevi će na jednom javnom događaju upoznati osobu koja će ih fascinirati svojom elegancijom i rječitošću. Osjećate se odlično, samo vam je potrebno više sna. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

JARAC

Ovo je nedjelja posvećena zdravlju i efikasnosti. Uvešćete nove rutine koje će vam pomoći da budete produktivniji, a da se manje umarate. Na poslu ćete dobiti pohvale za preciznost i poštovanje rokova. Moguć je manji dobitak na igrama na sreću ili poklon od kolege. U ljubavi, svakodnevne sitnice postaju izvor velike sreće. Partner će vam pomoći u obavezama, što ćete veoma cijeniti. Slobodni Jarčevi mogu naći ljubav preko posla ili u teretani. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

VODOLIJA

Vaša kreativnost ne poznaje granice ove nedjelje. Pronaći ćete neobičan hobi koji će vas potpuno okupirati. Na poslu, predložite najluđu ideju koju imate jer će šefovi biti oduševljeni vašom hrabrošću! U ljubavi, čeka vas nedjelja puna zabave, izlazaka i smijeha. Slobodne Vodolije će se naći u društvu mlađe, inspirativne osobe koja će im promijeniti pogled na svijet. Zauzeti planiraju proširenje porodice ili novi zajednički projekat. Puni ste samopouzdanja. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 8. do 14. juna 2026. godine donosi vam fokus na privatnost i porodicu. Možda ćete odlučiti da ugostite prijatelje koje dugo niste vidjeli i napravite nezaboravnu večeru. Na poslu, rad od kuće ili iz nekog mirnijeg okruženja donosi vam najbolje rezultate. U ljubavi, nostalgija je naglašena. Neko iz prošlosti bi mogao da vam se javi sa željom da se ponovo vidite. Slobodne Ribe osjetiće privlačnost prema osobi koja je veoma brižna. Posvetite se meditaciji. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

(MONDO)