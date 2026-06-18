Ljeto donosi preokrete: Tri znaka razmišljaju o promjeni posla i karijere

Ljeto 2026. ovim znacima horoskopa donosi nove početke i završetke onoga što im više ne koristi.

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Ljeto mnogima donosi osjećaj slobode, odmor od svakodnevnih obaveza i priliku za razmišljanje o životu. Upravo u ovom periodu mnogi počinju da se pitaju da li su zadovoljni svojim poslom i da li žele da nastave istim putem. Prema astrologiji, za tri znaka horoskopa spremaju se velike promjene i bijeg iz rutine. U nastavku provjerite da li ste na listi:

1. BLIZANCI

Blizanci već neko vrijeme osjećaju unutrašnji nemir, ali bi taj osjećaj tokom ljeta mogao da postane gotovo nemoguće ignorisati. Posao koji im se nekada činio zanimljivim i podsticajnim, sada im djeluje monotono, a svakodnevna rutina ih iscrpljuje više nego ikada prije.

Po prirodi su radoznali, dinamični i otvoreni za promjene, pa nije isključeno da će početi intenzivno da pregledaju oglase za posao ili razmišljaju čak i o potpunoj promjeni karijere. Njihov najveći problem je nedostatak izazova. Kada Blizanci izgube osjećaj mentalne stimulacije, veoma teško opstaju na istom mjestu.

2. ŠKORPIJA

Škorpije rijetko donose odluku preko noći. Obično dugo posmatraju, analiziraju i ćutke akumuliraju nezadovoljstvo, a zatim neočekivano podvuku crtu i odu bez velikih objašnjenja.

Ovog ljeta bi mnogi pripadnici ovog znaka mogli da dostignu svoju granicu, naročito ako rade u toksičnom okruženju ili imaju osjećaj da ih kolege i nadređeni emotivno iscrpljuju. Kada Škorpija procijeni da posao ozbiljno utiče na njeno mentalno zdravlje, prostora za kompromise gotovo više nema. Mnogi bi mogli po prvi put poslije dužeg vremena da stave sebe na prvo mjesto, čak i ako još uvijek nemaju razrađen plan za budućnost.

3. LAV

Lavovi ove godine žele više priznanja, bolju platu i više poštovanja. Ako osjete da se njihov trud uzima "zdravo za gotovo" ili da okolina ne cijeni njihov rad, mogli bi brzo da zaključe da zaslužuju više.

Posebno će ih iritirati situacije u kojima njihova postignuća ostaju neprimijećena ili imaju osjećaj da, dok drugi napreduju, oni sami stoje u mjestu. Ljeto 2026. im donosi dodatno samopouzdanje, zbog kojeg će biti spremni da donose i rizičnije odluke. Neki će razmišljati o pokretanju sopstvenog biznisa, dok će drugi tražiti novo zaposlenje koje će im donijeti više kreativnog zadovoljstva i bolje finansijske uslove.

(MONDO)