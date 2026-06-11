Velika astro prognoza: Ovih 5 znakova Zodijaka od juna 2026. ulazi u najsrećniji period u posljednjoj deceniji

Astrolog otkriva kojim znacima horoskopa se od juna 2026. sve kockice konačno slažu same od sebe.

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Počevši od juna 2026. godine, sve se konačno slaže za pet znakova horoskopa. Prema riječima astrologa Ejmi Demjur, ovo su najsrećniji znaci tokom perioda od najmanje godinu dana, koliko će Jupiter boraviti u znaku Lava.

Kako objašnjavaju astrolozi sa portala Cafe Astrology, dok je planeta sreće u hrabrom i kreativnom Lavu, "najviše sreće privlačimo kada pokazujemo velikodušnost, kada smo darežljivi prema drugima, ulivamo povjerenje, ponašamo se dostojanstveno i iskreno, a izbjegavamo zamku pretjeranog egoizma".

Iako će svaki znak na neki način imati koristi od ove srećne energije od sada, pa sve dok Jupiter ponovo ne promijeni znak u junu 2027. godine, ovih pet znakova imaće ekstremno veliku sreću počevši od ovog perioda.

1. LAV

Spremite se, jer kada Jupiter uđe u vaš znak 30. juna, ulazite u "najsrećniji period koji ste doživjeli u posljednjih više od deset godina", kaže Demjur. Ova dobra energija traje cijelu godinu, tokom koje ćete "moći lako da pronađete uspjeh u svakoj oblasti života". Kao rezultat, očekujte da manifestujete život iz snova dok pravite velike korake naprijed.

"Ovo je vrijeme kada će mnogi od vas upoznati ljubav svog života. Doživjećete onaj karijerni proboj koji ste čekali godinama", kaže astrolog.

Dakle, ako ste čekali potpunu transformaciju života, vaše vrijeme da zasijate upravo počinje.

2. VODOLIJA

Vaš ljubavni život možda sada djeluje ustajalo, ali neće ostati takav zauvijek. Prema riječima Demjur, od juna 2026. sve se konačno slaže za vaše veze jer ste jedan od najsrećnijih znakova kada je u pitanju ljubav. Jupiter u Lavu donosi "jedan od najznačajnijih perioda za upoznavanje ljubavi vašeg života". Bilo da je riječ o povratku stare veze ili upoznavanju nekog novog, očekujte da taj odnos bude intenzivan. Ako je ikada postojalo vrijeme za brak ili ulazak u ozbiljnu, posvećenu vezu, to je sada!

3. OVAN

Šta god da ste priželjkivali u ljubavnom životu, konačno će vam se ostvariti počevši od juna! Tokom godine dok je Jupiter u Lavu, "mnogi od vas će se sresti sa dušom iz prošlog života jer su dvije duše spremne za ponovni susret", objašnjava astrolog. Od intenzivnih veza do dubljih obaveza, boravak planete sreće u vašoj kući ljubavi učiniće da se osjećate usklađenije sa svojom pravom životnom svrhom.

4. ŠKORPIJA

U posljednje vrijeme ste često izvlačili deblji kraj, ali vaša sreća će postati mnogo veća. Prema riječima Demjur, "ovo je jedan od najsrećnijih perioda koje ste doživjeli u posljednjoj deceniji kada je riječ o uspehu u karijeri i sticanju bogatstva". Pošto Jupiter aktivira sreću u vašoj kući karijere, počnite da manifestujete posao iz snova jer je velika vjerovatnoća da će postati stvarnost. Ovo je takođe vrijeme kada se poslovna ideja ili plan za novi izvor prihoda pretvaraju u nešto veoma profitabilno. Sve dok ostanete posvećeni i fokusirani, sve će se odvijati u vašu korist.

5. RAK

Da, nakon veoma srećne godine, Jupiter napušta vaš znak. Međutim, to ne znači da vaša sreća potpuno prestaje. Lav vlada vašim sektorom novca, pa boravak planete sreće u vašem znaku tokom naredne godine znači da će "vrijeme i energija koje uložite u karijeru dovesti do zagarantovanog uspjeha", objašnjava astrolog.

(MONDO)