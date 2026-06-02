Jun 2026. je prekretnica za ova 4 znaka Zodijaka: Jednom počinje najbolji period u posljednjih 12 godina

Jun 2026. donosi spektakularne promjene za četiri horoskopska znaka, koja će imati osjećaj da univerzum radi u njihovu korist gotovo na svakom koraku.

Izvor: Andrew Ostrovsky / Panthermedia

Sa Jupiterom, planetom sreće i širenja, koji ostaje u Raku do 30. juna i Venerom koja prolazi kroz ključne znakove emocionalnog i finansijskog uspjeha, određeni znakovi horoskopa imaće puno prilike za novac i ljubav u junu 2026.

Astrolozi za YourTango navode da je jun 2026. važan period tranzicije, mjesec u kojem se zatvaraju neka poglavlja i pripremaju velike letnje promjene. Za ova četiri horoskopska znaka astralna energija biće posebno povoljna:

1. BLIZANCI

Blizanci će i tokom juna 2026. biti posebno favorizovani na finansijskom planu. Jupiter i Venera aktiviraju njihovu kuću novca i zarade, a ova kombinacija može da donese povišicu, profitabilne saradnje ili izuzetno povoljne prilike. Ovo je jedan od najboljih perioda za pregovore, investicije ili važne profesionalne promjene. Mnogi Blizanci imaće osjećaj da se konačno vrednuju onako kako zaslužuju.

Sunce ostaje u njihovom znaku do 21. juna, dok im Mlad mjesec 14. juna donosi priliku za novi lični početak. To je savršen trenutak za važne odluke, promenu izgleda, nove projekte ili hrabre planove. Posle 30. juna Jupiter premješta fokus na komunikaciju, putovanja i društvene odnose, što može doneti neočekivane pozive i važne ljude u njihov život.

2. RAK

Za Rakove, jun 2026. može da postane najsrećniji mjesec u godini. Jupiter nastavlja da prolazi kroz njihov znak sve do kraja mjeseca, a do 13. juna podržava ga i Venera, planeta ljubavi i novca. Ova astralna kombinacija čini Rakove magnetičnijim, sigurnijim u sebe i privlačnijim nego inače. Mogu da se pojave važne finansijske prilike, dobre vijesti povezane sa karijerom ili čak projekti koji u narednim mjesecima mogu potpuno da promijene njihov život.

Osim toga, posle 21. juna, Sunce ulazi u znak Raka i zvanično počinje njihova astrološka sezona. Rakovi će se osećati snažnije, sigurnije i odlučnije da sopstvene želje stave na prvo mjesto. Kraj mjeseca donosi još više finansijske sreće, jer Jupiter ulazi u Lava i aktivira njihovu kuću novca i lične vrijednosti.

3. LAV

Lavovi ulaze u jedan od najvažnijih astroloških perioda u posjlednjih 12 godina. Jupiter 30. juna ulazi u njihov znak, gde će ostati duže od godinu dana, a ovaj tranzit smatra se jednim od najsrećnijih mogućih. Međutim, sve počinje već 13. juna, kada Venera ulazi u Lava. Lavovi će jednostavno zablistati. Privlačiće ljude, prilike, komplimente i uspjeh.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogu da promene imidž, stil ili čak ljubavni život. Njihova energija biće nemoguća za ignorisanje, a oni koji su slobodni, imaju velike šanse da započnu važnu ljubavnu priču. Na profesionalnom planu, mjesec donosi mnogo novih kontakata, poziva i prilika za isticanje. Kraj juna može da donese vijest koja potpuno menja pravac naredne godine.

4. VODOLIJA

Vodolijama jun 2026. može da donese jedan od najljepših romantičnih i profesionalnih perioda u posljednjih nekoliko godina. Na početku mjeseca Jupiter i Venera podržavaju oblast posla i karijere, što znači da mogu da se pojave odlične ponude, novi projekti ili realne šanse za napredovanje.

Poslije 13. juna Venera ulazi u Lava i aktivira kuću odnosa. Vodolije postaju mnogo privlačnije i emotivno otvorenije, a oni koji su slobodni, mogu da upoznaju osobu koja im potpuno menja pogled na ljubav. Jupiter 30. juna takođe ulazi u ovu oblast partnerstava i otvara izuzetno povoljan ciklus za ljubav, saradnje, pa čak i brak.

(MONDO)