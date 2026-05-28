Dnevni horoskop za 28. maj 2026: Vagi stiže zanimljiva ponuda, Lava očekuje važan susret...

Dnevni horoskop za 28. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas ćete željeti da završite nešto što vas već dugo opterećuje. Ljubav: Partner očekuje više razumijevanja i manje tvrdoglavosti. Zdravlje: Moguća napetost i manjak energije.

Bik

Posao: Finansijska situacija ide u boljem pravcu, ali ne žurite sa odlukama. Ljubav: Neko iz prošlosti može ponovo pokušati da vam se približi. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i odmor.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam danas otvara nova vrata i zanimljive kontakte. Ljubav: Flert i dopisivanje mogu prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Rak

Posao: Danas uspijevate da rešite obavezu koju ste dugo odlagali. Ljubav: Emocije su naglašene i tražite sigurnost pored voljene osobe. Zdravlje: Prijaće vam mir i povlačenje od gužve.

Lav

Posao: Moguća je važna vijest ili razgovor koji mijenja planove. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Energija je dobra, ali ne pretjerujte sa obavezama.

Djevica

Posao: Danas ste fokusirani na detalje i ništa vam ne promiče. Ljubav: Partner može zameriti vašu distanciranost. Zdravlje: Osjetljiv stomak i umor.

Vaga

Posao: Pojavljuje se prilika kroz saradnju ili preporuku. Ljubav: Novo poznanstvo moglo bi da vam vrati osmijeh na lice. Zdravlje: Potreban vam je kvalitetniji odmor.

Škorpija

Posao: Intuicija vam danas pomaže da donesete važnu odluku. Ljubav: Strasti su pojačane, ali izbjegavajte rasprave zbog sitnica. Zdravlje: Više fizičke aktivnosti bi vam prijalo.

Strijelac

Posao: Razmišljate o promjenama koje bi vam donijele više slobode. Ljubav: Neko pokušava da vam pokaže emocije na suptilan način. Zdravlje: Dobro se osjećate i puni ste energije.

Jarac

Posao: Danas završavate više obaveza nego što ste očekivali. Ljubav: Partner traži više pažnje i zajedničkog vremena. Zdravlje: Moguć je pad energije zbog umora.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti zanimljivu poslovnu priliku. Ljubav: Neočekivani kontakt pokreće emocije koje ste potiskivali. Zdravlje: Prijaće vam više boravka napolju.

Ribe

Posao: Danas vas intuicija vodi ka pravom rješenju. Ljubav: Moguć je emotivan razgovor koji donosi olakšanje. Zdravlje: Osjetljivost i promjenljivo raspoloženje.