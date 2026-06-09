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Neočekivani finansijski preokret: 3 znaka Zodijaka prati sreća sa novcem do kraja juna 2026!

Neočekivani finansijski preokret: 3 znaka Zodijaka prati sreća sa novcem do kraja juna 2026!

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Tri znaka Zodijaka imaju zaista dobru sreću sa novcem do kraja juna 2026. Ovo su posljednje nedjelje Jupitera u Raku prije nego što planeta sreće uđe u Lava 30. juna.

tri znaka horoskopa prati sreća s finansijama Izvor: Shutterstock/napaporn sawaspardit

Jupiter u Raku je jedan od najemotivnijih, njegujućih i srcu dragih astroloških tranzita u godini. Iako svaki znak horoskopa privlači sreću i obilje u određenoj oblasti života tokom ovog perioda, posebno širi finansije kod ovih znakova:

1. ŠKORPIJA

Sigurno ste već prošli kroz teške trenutke ove godine. Međutim, to neće trajati vječno. Zapravo, stvari se već popravlјaju za vas i odavde ide samo na bolje. Dok Jupiter provodi svoje posljednje nedjelje u Raku, vi ste na dobitnoj strani finansijskog obilja.

Tokom ovog perioda možda ćete dobiti značajnu povišicu na poslu. Možete da ostvarite finansijsku dobit kroz nasljedstvo ili povraćaj poreza. U svakom slučaju, očekujte da novac praktično postane opsjednut vama ovog mjeseca. Između novih prilika i ljudi spremnih da vas podrže sopstvenim sredstvima, ovo je jedno od unosnijih vremena u godini za vas!

2. VAGA

Od sada, pa dok Jupiter ne uđe u Lava 30. juna, možete da vidite kako vaši tokovi prihoda zaista napreduju. Najbolji dio je što vam to čak i ne zahtijeva dodatni trud. Možda ćete primati više novca za istu količinu posla. To je zato što drugi konačno počinju da vide vrijednost onoga što radite.

Pored toga, vaše sposobnosti manifestacije sada su veoma jake. Privlačite novac u svoj život gotovo bez napora. Najbolje što možete da učinite je da iskoristite ovu energiju putem ponavljanjem afirmacija o novcu kako biste pokazali da ste spremni za finansijske nagrade koje zaslužujete.

3. BIK

Praktično uvijek imate veoma dobru sreću sa novcem, ali to ste vjerovatno zaboravili nakon izazova koje je donio Uran u vašem znaku posljednjih sedam godina. Međutim, sada kada je Uran konačno u novom znaku, očekujte da doživite obilje kakvo ranije niste iskusili dok ljudi zaista počinju da vide vaše vještine i talente.

Možda ćete dobiti nove prilike koje će vas zaista finansijski unaprijediti. Tokovi prihoda će se drastično poboljšati, naročito sada kada je Uran prešao u vašu drugu kuću novca. Uskoro ćete imati veliku finansijsku sreću. Period do kraja juna 2026. biće jedan od najsnažnijih za vas. Posebno tokom ljeta!

(MONDO)

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Tagovi

horoskop astrologija

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