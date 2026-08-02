Dnevni horoskop za 2. avgust: Nedjelja donosi nova poznanstva, iskrene razgovore i važne odluke

Pročitajte dnevni horoskop za 2. avgust i saznajte šta zvijezde predviđaju za posao, ljubav i zdravlje svakog horoskopskog znaka.

Izvor: Srna/MONDO

Nedjelja je idealna za odmor, punjenje baterija i pripremu za novu radnu sedmicu.

Mnogi znakovi imaće priliku za iskrene razgovore i jačanje odnosa sa bliskim osobama.

Zvijezde savjetuju umjerenost, više vremena za sebe i donošenje odluka bez žurbe.

Ovan

Posao: Nedjelja vam donosi priliku da usporite i sagledate planove za narednu sedmicu. Dobra organizacija danas će vam uštedjeti mnogo vremena.

Ljubav: Partner će cijeniti iskren razgovor i vašu pažnju. Slobodni Ovnovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora nego što želite da priznate. Izbjegavajte pretjerano naprezanje.

Savjet: Ne morate sve završiti danas.

Bik

Posao: Iskoristite dan za odmor i sređivanje obaveza koje ste odgađali. Dobra ideja mogla bi vam pasti na pamet tokom sasvim običnog razgovora.

Ljubav: Topla porodična atmosfera prijaće vam više nego veliki izlasci. Slobodni Bikovi neka ne ignorišu nečije suptilne znakove pažnje.

Zdravlje: Prijala bi vam lagana šetnja ili boravak u prirodi. Obratite pažnju na ishranu.

Savjet: Usporite tempo i uživajte u malim stvarima.

Blizanci

Posao: Misli će vam često odlaziti na poslovne planove, ali pokušajte da ih ostavite za sutra. Kreativna ideja može se pokazati veoma vrijednom.

Ljubav: Očekuje vas zanimljiv razgovor koji može promijeniti pogled na jedan odnos. Slobodni bi mogli upoznati nekoga putem društvenih mreža.

Zdravlje: Mentalni odmor biće važniji od fizičkog. Smanjite vrijeme provedeno uz telefon.

Savjet: Poslušajte intuiciju.

Rak

Posao: Dan je idealan za punjenje baterija i pripremu za nove izazove. Nemojte razmišljati o stvarima koje danas ne možete promijeniti.

Ljubav: Emocije će biti izraženije nego inače. Partner će cijeniti nježnost i iskrenost.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ali vam je potreban kvalitetan san. Pijte dovoljno tečnosti.

Savjet: Posvetite vrijeme sebi.

Lav

Posao: Nedjelja donosi priliku da napravite plan za naredne dane bez stresa. Izbjegavajte rasprave oko poslovnih tema.

Ljubav: Privlačićete pažnju gdje god se pojavite. Zauzeti Lavovi neka izdvoje vrijeme samo za partnera.

Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali je nemojte nepotrebno trošiti. Kratka fizička aktivnost će vam prijati.

Savjet: Ne dokazujte se tamo gdje to nije potrebno.

Djevica

Posao: Dan je pogodan za sređivanje ličnih finansija i planiranje troškova. Ne opterećujte se obavezama koje mogu sačekati.

Ljubav: Iskren razgovor riješiće jednu dilemu. Slobodne Djevice mogle bi dobiti zanimljivu poruku.

Zdravlje: Moguća je osjetljivost stomaka, pa birajte laganije obroke. Odmor će vam prijati.

Savjet: Ne analizirajte baš svaku sitnicu.

Vaga

Posao: Ostavite posao po strani i posvetite se ljudima koje volite. Inspiracija za nove projekte doći će spontano.

Ljubav: Harmoničan dan donosi lijepe trenutke sa partnerom. Slobodne Vage zrače posebnom privlačnošću.

Zdravlje: Dobro raspoloženje pozitivno će uticati na vaše opšte stanje. Prijao bi vam boravak na svježem vazduhu.

Savjet: Prihvatite poziv za druženje.

Škorpija

Posao: Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Dan je bolji za odmor nego za donošenje važnih odluka.

Ljubav: Moguće je iznenađenje od voljene osobe. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku.

Zdravlje: Obratite pažnju na napetost u vratu i ramenima. Lagano istezanje može pomoći.

Savjet: Otpustite ono što ne možete kontrolisati.

Strijelac

Posao: Razmišljanje o novim ciljevima donijeće vam dodatnu motivaciju. Nedjelja je odlična za planiranje, ali ne i za žurbu.

Ljubav: Dobro raspoloženje prenijećete i na partnera. Slobodni Strijelčevi mogli bi upoznati zanimljivu osobu na putu ili izletu.

Zdravlje: Više kretanja poboljšaće vaše raspoloženje. Izbjegavajte pretjerivanje u hrani.

Savjet: Iskoristite dan za nešto novo.

Jarac

Posao: Danas sebi dozvolite predah od poslovnih obaveza. Dobar plan vrijedi više od brzopletih poteza.

Ljubav: Partner očekuje više zajedničkog vremena. Slobodni Jarčevi mogli bi obnoviti kontakt koji je odavno zamro.

Zdravlje: Potrebno vam je više opuštanja. Ne zanemarujte signale umora.

Savjet: Odmor nije gubljenje vremena.

Vodolija

Posao: Originalne ideje neće vam nedostajati, ali ih zapišite za narednu sedmicu. Danas izbjegavajte nepotrebne rasprave.

Ljubav: Neočekivan susret mogao bi vam uljepšati dan. Partner će cijeniti vašu spontanost.

Zdravlje: Prijaće vam promjena okruženja. Posvetite pažnju kvalitetnom snu.

Savjet: Budite otvoreni za nova poznanstva.

Ribe

Posao: Nedjelja vam donosi priliku da se potpuno odmorite i saberete misli. Intuicija će vam pomoći da donesete dobar plan za naredne dane.

Ljubav: Emotivni razgovori donijeće vam osjećaj bliskosti. Slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu koja dijeli njihova interesovanja.

Zdravlje: Potrebno vam je više mira i manje stresa. Boravak pored vode ili u prirodi posebno će vam prijati.

Savjet: Poslušajte ono što vam govori unutrašnji osjećaj.