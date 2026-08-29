Veliki mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje, a jednom znaku sve kreće nabolje

Pročitajte mjesečni horoskop za septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

Pročitajte mjesečni horoskop za septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za septembar 2026. kaže da će u novčaniku apetiti rasti istom brzinom kao i strasti. Ako početkom septembra još budete uspijevali da držite troškove pod kontrolom zahvaljujući praktičnoj energiji mladog Mjeseca, krajem mjeseca biće mnogo teže da obuzdate impulsivne želje. Ulazak Marsa u Lava 28. septembra podstaći će vas da ulažete u upečatljivu garderobu, zabavu i skuplje hobije. Birajte stvari koje ističu vašu posebnost, a ne one koje kupujete samo zato što su na sniženju.

Ljubav

Prva polovina mjeseca mami vas izlascima na zanimljiva kulturna mjesta i bezazlenim flertom, ali prava vatra rasplamsaće se oko punog Mjeseca 26. septembra. Udvarači bi mogli bukvalno da zatrpaju vaše poruke, pa ćete se naći pred izborom između stabilne i pouzdane osobe i harizmatičnog buntovnika. Ako ste već zauzeti, kraj mjeseca donosi test strpljenja. Sa prelaskom Marsa u Lava može se javiti želja za dramom, ali će vam mnogo više prijati zajednička avantura, ekstremni sport ili spontano putovanje za vikend. Partneru je potrebna vaša vatra, a ne zamjerke.

Zdravlje

Intenzivan tempo mjeseca mogao bi da bude ozbiljan test za nervni sistem. Kombinacija punog Mjeseca i vatrenog Marsa donijeće toliko adrenalina, da će vam čak i osam sati sna ponekad djelovati nedostižno. Obratite više pažnje na glavobolje, lice i kvalitet sna. Nagli naleti energije mogu da dovedu do premora ili sitnih povreda tokom treninga.

BIK

Novac

Promjene će zahvatiti i vaše finansije. Uobičajeni izvori prihoda mogli bi privremeno da zakažu, ali zato mogu iznenada da se aktiviraju projekti na koje ste gotovo zaboravili. Ako utjehu budete tražili u kupovini, birajte kvalitetne i dugotrajne stvari poput dobre obuće, nakita ili korisnih uređaja za domaćinstvo. Sitne impulsivne kupovine samo će neprimjetno isprazniti račun.

Ljubav

Promjena pravca Urana 10. septembra mogla bi da vas izbaci iz dobro poznate zone komfora. Ako ste slobodni, očekujte neočekivane obrte. Osoba koju ste dugo doživljavali samo kao kolegu ili poznanika, mogla bi odjednom da vam postane veoma privlačna. U stabilnim vezama, sa prelaskom Venere u Škorpiju, budi se strast, ali i potreba da otvoreno govorite o željama koje ste dugo skrivali. Pustite malo spontanosti u život, jer savršen plan ponekad gubi od dobrog trenutka.

Zdravlje

Promjena planetarnog ritma mogla bi da se odrazi i na vaše tijelo. Stres može da donese zadržavanje tečnosti, promjene na koži ili osjećaj hormonske neravnoteže. Posebnu pažnju obratite na vrat i ramena, kojima će biti potrebno više rasterećenja. Više kretanja, uravnotežena ishrana i jednostavni rituali opuštanja pomoći će vam da se osjećate lakše.

BLIZANCI

Novac

U prvoj polovini mjeseca bićete pravi majstori pregovora, popusta i dobrih ponuda. Mlad Mjesec 11. septembra odličan je trenutak da raščistite garderober, prodate ono što više ne nosite i taj novac usmjerite na nešto korisnije. Krajem mjeseca pažljivo čitajte sitna slova u bankarskim aplikacijama, računima i ugovorima, jer postoji mogućnost nepotrebnih troškova ili skrivenih provizija.

Ljubav

Intelektualni flert biće vaše najjače oružje ovog septembra, naročito nakon što Merkur 10. septembra pređe u Vagu. Ako ste slobodni, moguće je više zanimljivih sastanaka i novih poznanstava, a osvajaćete duhovitošću i lakoćom komunikacije. U vezama, kraj mjeseca donosi novo uzbuđenje. Partner bi mogao da vas iznenadi velikim gestovima i romantičnim potezima. Dozvolite sebi da makar nakratko ne budete osoba koja sve mora sama da rješava.

Zdravlje

Visoka mentalna aktivnost može da iscrpi nervni sistem, dok će vam stomak jasno pokazivati koliko emocije utiču na tijelo. Grickanje u hodu, rad pod pritiskom i neprestano provjeravanje poruka mogli bi da donesu težinu i umor. Pokušajte da najmanje dva sata prije spavanja smanjite korišćenje telefona i uvedete mirnije večernje navike.

RAK

Novac

Finansijska intuicija biće naročito jaka tokom druge dekade mjeseca. Imaćete želju da ulažete u stvari koje stvaraju prijatnu atmosferu poput mirisa, kvalitetnog kućnog tekstila ili detalja za dom. Nakon što Sunce 23. septembra pređe u Vagu, još više ćete biti usmjereni na udobnost i ljepotu prostora u kojem živite. Najveća zamka biće kupovina iz tuge ili nervoze.

Ljubav

Mlad Mjesec u Djevici 11. septembra pomoći će vam da raščistite emocije i konačno prekinete kontakte sa ljudima kod kojih ste odavno prepoznali ozbiljne crvene zastavice. Ako ste slobodni, možete da upoznate pouzdanu osobu koja ljubav pokazuje djelima, a ne velikim riječima. Zauzetim Rakovima Venera u Škorpiji donosi duboku bliskost, ali samo ako se usudite da otvoreno kažete šta vam nedostaje. Nemojte da očekujete da partner čita vaše misli.

Zdravlje

Vaše emocionalno stanje biće usko povezano sa osjećajem umora, zadržavanjem tečnosti i izgledom kože. Ako dugo potiskujete nezadovoljstvo, tijelo bi moglo da vam pošalje znak da je vrijeme za odmor. Druga polovina mjeseca idealna je za vraćanje energije, više sna i opuštajuće kućne rituale.

LAV

Novac

Mjesečni horoskop za septembar 2026. kaže da vas očekuje period velikih troškova, ali i mogućnost većih priliva. Ulazak Lilita u Jarca 14. septembra podstaći će vas da razmišljate o statusu i stvarima koje pokazuju vaš profesionalni uspjeh. Kada Mars 28. septembra uđe u vaš znak, biće teško da odolite kupovini. Bićete velikodušni i prema sebi i prema drugima, pa vodite računa da ne pretjerate sa skupim poklonima.

Ljubav

Do sredine mjeseca privlačićete pažnju gdje god da se pojavite, ali pravi preokret stiže 28. septembra, kada Mars ulazi u vaš znak. Ako ste slobodni, udvarača neće nedostajati, a najbolji izbor biće osoba čija djela prate riječi. U vezama slijedi period strastvenih izjava i velikih gestova, ali nemojte dozvoliti da ponos potisne partnerova osjećanja. Ljubav će biti mnogo ljepša kada umijete da podijelite centar pažnje.

Zdravlje

Nemojte da pokušavate da postignete sve odjednom niti da na treningu stalno obarate lične rekorde. Posebno obratite pažnju na leđa, kičmu i opštu iscrpljenost. Više istezanja, pravilna postura i dovoljno odmora mogu vam mnogo više koristiti od pretjeranog forsiranja.

DJEVICA

Novac

Za vas 11. septembar može da predstavlja pravi finansijski novi početak! Planiranje budžeta, pravljenje tabela i postavljanje limita ovog puta neće vam predstavljati obavezu, već zadovoljstvo. Pri kupovini će se isplatiti vaš poznati perfekcionizam. Birajte kvalitetne komade koje ćete dugo nositi, umjesto prolaznih trendova.

Ljubav

Septembar otvara novo poglavlje u vašem privatnom životu, naročito oko mladog Mjeseca 11. septembra. Ako ste slobodni, mogli biste da se zainteresujete za nekoga ko se potpuno razlikuje od vašeg uobičajenog „tipa“, pa čak i za osobu za koju biste ranije rekli da nikada ne biste izabrali. U vezi izlaze na površinu teme koje su dugo gurane pod tepih. Pokušajte da manje analizirate, a više osjećate.

Zdravlje

Organizmu je potrebna nježna, ali dosljedna promjena rutine. Ovo može biti dobar period da obratite više pažnje na ishranu, navike i ono što vam zaista prija. Nemojte se opterećivati strogim pravilima i kontrolom svakog zalogaja. Više sezonskih namirnica, kvalitetan odmor i fleksibilniji odnos prema sebi donijeće bolje rezultate.

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