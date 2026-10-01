Dnevni horoskop za 1. oktobar: Raka čeka intrigantan susret! A šta su zvijezde vama pripremile?

Lav briljira na poslu, Ribe uživaju u romantici...

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Energija vam je na zavidnom nivou, pa iskoristite ovaj dan za rješavanje zaostalih obaveza koje ste odlagali. Budite oprezni u komunikaciji sa nadređenima jer su u prepodnevnim satima mogući sitni nesporazumi. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje i gest pažnje koji će vam popraviti raspoloženje.

Bik

Fokusirajte se na finansijske planove jer vam se iznenada otvaraju nove prilike za dodatnu zaradu. Nemojte ignorisati umor koji osjećate, već obavezno pronađite vrijeme za kratak predah sredinom dana. Partner od vas trenutno očekuje malo više pažnje, kompromisa i razumijevanja.

Blizanci

Danas ste izuzetno komunikativni i lako sklapate nova poznanstva koja vam mogu biti veoma značajna za dalji razvoj posla. Izbjegavajte donošenje brzopletih odluka kada su u pitanju veće kupovine ili investicije. Zdravlje vam je stabilno, ali svakako pripazite na unos vitamina i ishranu.

Rak

Emotivno ste osjetljiviji nego inače, pa pokušajte da svakodnevne poslovne kritike ne shvatate previše lično. Posvetite se uređenju životnog prostora ili porodičnim aktivnostima, jer će vam to doneti preko potreban unutrašnji mir. Slobodni pripadnici znaka mogu upoznati intrigantnu osobu preko zajedničkih prijatelja.

Lav

Na poslovnom planu briljirate i vaše liderske vještine danas dolaze do punog izražaja pred cijelim timom. Nemojte zanemariti porodične obaveze i bliske ljude zbog svojih velikih ambicija, potreban vam je bolji balans. Uveče se obavezno opustite uz dobru knjigu, film ili laganu šetnju.

Djevica

Vaš poznati analitički pristup vam konačno pomaže da rešite složen problem koji vas već dugo muči. Povedite računa o troškovima, pošto su u drugoj polovini dana mogući potpuno neplanirani izdaci. U ljubavnim odnosima vlada harmonija i uživaćete u mirnim zajedničkim trenucima.

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Vaga

Nalazite se pred važnom poslovnom ili privatnom odlukom, pa dobro odvagajte sve opcije pre nego što konačno prelomite. Vaš šarm privlači pažnju gdje god da se pojavite, pa to slobodno iskoristite za korisno umrežavanje. Moguće su povremene glavobolje, te se potrudite da unosite više tečnosti.

Škorpija

Intuicija vas danas nepogrešivo vodi, pa se slobodno oslonite na nju prilikom važnih pregovora ili dogovora. Strasti su naglašene, što vam može doneti lijepe trenutke, ali i sitne, eksplozivne konflikte sa voljenom osobom. Fizička aktivnost će vam izuzetno prijati i efikasno vas osloboditi nakupljenog stresa.

Strijelac

Osjećate snažnu potrebu za promjenom svakodnevne rutine, izlaskom iz zone komfora i učenjem nečeg potpuno novog. Moguće je kraće putovanje ili iznenadni kontakt sa osobama koje žive i rade u inostranstvu. Pazite na pad imuniteta usljed promena vremena i obezbijedite sebi dovoljno sna.

Jarac

Vaša prepoznatljiva upornost se konačno isplati, te slobodno očekujte priznanje, pohvalu ili čak bonus za minuli rad. Ne dozvolite da vas sitne i zlonamerne provokacije pojedinih kolega izbace iz takta. U emotivnim odnosima je pravo vrijeme za ozbiljan i otvoreni razgovor o zajedničkoj budućnosti.

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Vodolija

Kreativne ideje vam naviru neverovatnom brzinom, obavezno ih zapišite prije nego što vam izmaknu iz misli. Prijatelji vam mogu zatražiti važan savjet ili pomoć, budite spremni da ih pažljivo saslušate. Slobodne Vodolije danas očekuje vrlo zanimljiv i neočekivan flert u radnom okruženju.

Ribe

Danas ste prilično skloni sanjarenju i lutanju mislima, pa se maksimalno potrudite da ostanete fokusirani na praktične zadatke. Očekuje vas manji finansijski dobitak ili konačni povraćaj starog duga na koji ste zaboravili. U ljubavi vlada prava romantika, posvetite veče partneru i prepustite se uživanju.