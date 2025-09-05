logo
Šesnaest kandidata preminulo pred lokalne izbore u Njemačkoj, među njima i članovi AfD-a

Autor Nikolina Damjanić
Šesnaest kandidata preminulo je prije lokalnih izbora u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, a jedan broj njih je iz stranke Alternativa za NJemačku (AfD).

shutterstock_84603814.jpg Izvor: Shutterstock

Vijest o smrti kandidata potvrdila je Izborna komisija u toj njemačkoj pokrajini.

Njemački mediji prenijeli su početkom septembra da su četiri kandidata AFD-a preminula, a samo nekoliko dana kasnije taj broj je porastao na sedam.

Jedan od kandidata preminuo je od posljedica otkazivanja bubrega, drugi je počinio samoubistvo, a treći je preminuo prirodnom smrću u osamdesetoj godini.

Policija pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, koja je istraživala slučajeve, saopštila je da nema dokaza o upletenosti treće strane iako je u jednom slučaju otvorena zvanična istraga, ali bez tragova krivičnog djela.

Izbori će biti održani 14. septembra, a birači će odlučivati o sastavima opštinskih, gradskih i okružnih skupština i biraće gradonačelnike i okružnu upravu.

(Srna/MONDO)

