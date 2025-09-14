logo
Novine za vozače sa B kategorijom: Važi za one koji su položili poslije 1999.

Autor mondo.ba
0

Nova pravila su dio revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama.

Nova pravila Direktive EU o vozačkim dozvolama Izvor: shutterstock/Photo360

Od 2028. godine vozači u Njemačkoj sa vozačkom dozvolom kategorije B moći će da voze vozila težine do 4,25 tona.

Međutim, ovo pravilo važi samo za one koji su položili vozački ispit nakon 1999. godine, piše magazin Feniks.

Nova pravila su dio revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena još 2023. godine. Države članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Njemačka je najavila početak implementacije tek od 2028. godine. Do tada, moguće je da će biti uvedeni dodatni uslovi, kao što su obavezna obuka ili čak dodatni ispit.

Ostala saobraćajna pravila za kampere se ne mijenjaju. Ograničenja za vozila težine više od 3,5 tona i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 km/h.

ADAC se nada da će ove promjene podstaći mlađe generacije da se odluče za putovanje kamperima. Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i jeftinija opcija putovanja, što potvrđuje i statistika. Prema podacima "Focus Caravaning", u 2023. godini registracije novih kampera su porasle za 7 procenata, dok je broj prenosa vlasništva porastao za 8 procenata.

Uprkos tome, pandemijske godine 2020. i 2021. i dalje su rekordne po broju novih registracija.

(Fenix, Mondo)

