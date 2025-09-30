Ova zemlja razmatra zabranu prodaje energetskih pića mlađima od 16 godina: Žele da zaštite tinejdžere od štetnih efekata

Inicijativa dolazi usljed sve veće zabrinutosti za zdravlje mladih, nakon što su istraživanja pokazala rastuću popularnost i potencijalno opasne posljedice konzumacije energetskih pića.

Izvor: Michael Gstettenbauer / imago stock&people / Profimedia

Portugalska agencija za javno zdravlje razmatra mogućnost zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima, u trenutku kada se ovo pitanje nalazi na agendi i u drugim evropskim zemljama.

Kako prenosi nedjeljnik Expresso, a potvrđuje Euronews, Direkcija za javno zdravlje Portugala (DGS), koja djeluje pri Ministarstvu zdravlja, planira da uz zabranu oglašavanja ovih napitaka djeci mlađoj od 16 godina, uvede i zabranu njihove prodaje u državnim školama.

Ipak, agencija smatra da su potrebne dodatne mjere kako bi se zaštitilo zdravlje mladih.

"Dokazi pokazuju da, pored regulisanja reklama i ponude u određenim javnim prostorima, treba razmotriti i ograničavanje dostupnosti ovih pića mlađim uzrastima, poput zabrane njihove prodaje djeci i adolescentima", navodi se u saopštenju DGS-a.

Vlasti u Portugalu pomno prate kako će se slična inicijativa razvijati u Velikoj Britaniji.

Tamo je u toku javna rasprava o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima, i to u trajanju od 12 nedjelja, tokom koje se prikupljaju mišljenja zdravstvenih i obrazovnih stručnjaka, javnosti, trgovaca i proizvođača.

DGS ističe da bi i druge zemlje mogle slediti ovaj primer, baš kao što je ranije bio slučaj sa porezima na zaslađene napitke.

U Portugalu trenutno ne postoji zakonska zabrana prodaje ovih pića maloljetnicima, ali se o tome već diskutuje i u Španiji, Njemačkoj, Sloveniji i Mađarskoj.

U Norveškoj, zabrana prodaje mlađima od 16 godina stupa na snagu u januaru.

Sve veća popularnost, ali i rizici

Prema podacima DGS-a, prodaja energetskih pića u portugalskim supermarketima porasla je za skoro 50% u protekle dvije godine.

Studije pokazuju da je njihova konzumacija posebno visoka među tinejdžerima i mladima. Procjene govore da je 44,5% tinejdžera konzumiralo energetske napitke bar jednom u prethodnoj godini, a 33,5% u posljednjih mjesec dana.

DGS podseća da se ovakva pića ne preporučuju rizičnim grupama: djeci, adolescentima, trudnicama, dojiljama, kao i osobama sa kardiovaskularnim, digestivnim, povišenim krvnim pritiskom ili mentalnim poremećajima, jer su oni posebno osjetljivi na štetne efekte kofeina.

Nutricionisti i pedijatri dodatno upozoravaju na visoke nivoe šećera i kofeina.

Na primjer, limenka od 500 ml sadrži količinu šećera jednaku 14 kesica po 4 grama, a kofeina kao pet limenki koka-kole od 330 ml.

Moguće nuspojave uključuju: ubrzan rad srca, nervozu, glavobolje, nesanicu, dehidrataciju, vrtoglavicu, anksioznost, razdražljivost, tremor, povišen pritisak i digestivne smetnje.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da mladi često kombinuju energetska pića s alkoholom, što dodatno povećava rizik po zdravlje, upozorava DGS.

(EUpravo zato/euronews.com)