Određen pritvor osumnjičenom pedofilu iz Zenice

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor licu A. A. osumnjičenom za pedofiliju.
Sumnjiči se za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom
Osumnjičenom se na teret stavlja da je ova krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina.
Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog Tužilaštva i može trajati najduže do 10. decembra ili do nove odluke suda, saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.
Federalni mediji ranije su javili da je riječ o Amelu Alihodžiću iz Zenice.
(Srna)