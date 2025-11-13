Određen pritvor osumnjičenom pedofilu iz Zenice

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor licu A. A. osumnjičenom za pedofiliju.

Izvor: txking/Shutterstock

Sumnjiči se za krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom

Osumnjičenom se na teret stavlja da je ova krivična djela počinio na štetu djevojčice od 13 godina.

Pritvor je određen na prijedlog kantonalnog Tužilaštva i može trajati najduže do 10. decembra ili do nove odluke suda, saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Federalni mediji ranije su javili da je riječ o Amelu Alihodžiću iz Zenice.

(Srna)