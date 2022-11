Stiže zima: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Republici Srpskoj narednih dana biće oblačno i hladno sa kišom u nižim predjelima, a na planinama sa susnježicom i snijegom, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Sutra ujutro biće pretežno oblačno i prohladno, u višim predjelima i na planinama istoka ponegdje mraz.

Tokom prijepodneva uslijediće porast oblačnosti, a na jugu i zapadu će početi kiša, koja će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve.

Na jugu i zapadu očekuju se obilnije padavine sa pljuskovima uz jak vetar, a na planinama susnježica i snijeg uz pad temperature vazduha.

Minimalna temperatura iznosiće od minus tri do tri, na jugu do osam, a maksimalna od dva do devet na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će u sjevernim predjelima biti umjeren pretežno istočnih smjerova, na jugu i zapadu jak južni i jugoistočni, na udare i olujne jačine.

U srijedu, 23. novembra, ujutro će biti oblačno i hladno, na sjeverozapadu, zapadu i jugu uz kišu u nižim, a u višim predjelima ponegdje sa susnježicom i snijegom.

Padavina će tokom dana biti i u istočnim krajevima, ali će uglavnom slabiti.

Tokom noći na četvrtak na planinama na istoku padaće sunježica i snijeg.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do pet, na jugu do devet, a maksimalna od nula do sedam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 24. novembra, jutro će biti oblačno i hladno, na jugoistoku sa slabim padavinama, a na planinama sa snijegom.

Tokom dana i dalje će biti oblačno i u većini predjela suvo.

Sunježica i snijeg očekuju se uveče na planinama istoka.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od nula do pet, na jugu do osam, a maksimalna od šest do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

(Srna)