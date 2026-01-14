Danas oblačno i uglavnom suvo, moguća kiša na jugu

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i uglavnom suvo vrijeme, samo je ponegdje u višim predjelima i u Hercegovini moguća slaba kiša ili rosulja.

Izvor: Shutterstock

Maksimalna temperatura vazduha od pet stepeni na istoku do 12 ponegdje u Krajini, u višim predjelima na istoku od dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u Krajini i brdsko-planinskim predjelima umjeren do jak, južnih smjerova.

Jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na većini puteva vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a u višim predjelima i preko prevoja mjestimično je kolovoz zasniježen i ima poledice, posebno u zasjenjenim stranama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Poledica je moguća i u nižim predjelima, naročito preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima.

U Srpskoj rođeno 18 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 10 djevojčica i osam dječaka. Devet beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, dvije u Gradišci, a po jedna u Prijedoru, Doboju i Zvorniku.

Povećana je opasnost od odrona, kao i ledenica na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.