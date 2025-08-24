Završeni "Kočićevi dani": Nakon zborovanja na Manjači, za kraj stand up komedija na Kastelu

Posljednji dan obilježavanja manifestacija „Kočićevi dani“ pod nazivom Dan otadžbne započeo je u Stričićima svetom liturgijom, a nakon toga i polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima iz Stričića.

Program je nastavljen u gradskom šatoru „Kod Jablana“, gdje je priređen kulturno – umjetnički program, ali i simbolična borba bakova.

Kako je poručila gradski menadžer, Mirna Savić Banjac, koncept Dan istine, dan slobode i dan otadžbine pokazao se kao veoma uspješan.

"Mi se nalazimo na „Kočićevu“ – zborištu koje smo tako nazvali i koji je dio jednog velikog projekta koji treba da se radi dugi niz godina. Naša želja je da, uz sve ovo što sada radimo, da Kočić i književnost ipak treba da budu centar svih dešavanja. Važno je da se Manjača i Stričiči nikada ne zaborave i naša želja je da se ovo mjesto više posjećuje", istakla je ona.

Dodala je i to kako je mnoštvo sadražaj predviđeno upravo na toj lokaciji u godinama koje slijede.

"Ovdje je planirano da se na samoj gradskoj lokaciji napravi mnogo bogatiji sadržaj, sadržaj sa replikama Kočičevog ognjišta, sa stalnim umjetničkim i izložbenim postavkama, koji će govoriti o ovom kraju i o Kočiću. I u budućnosti nastavljamo koncept da se Dan otadžbine održava na Manjači, te da a predstavimo sve ono što Kočić i Manjača jesu. Zadnjih godina u prvi plan je izlazilo ono što i nije popularno, a nama je želja da se kultura i tradicija stave na prvo mjesto", kazala je ona.

Upravnik Kuće Milanovića, profesor Duško Pevulja kazao da, kako i priliči, o Kočiću govorimo i ovdje u Stričićima, na Zmijanju.

"U petak, kada su započeli „Kočićevi dani“ imali smo zaista lijep, bogat i raznovrstan program. Juče smo imali program u manastiru Gomionica i u centru Banje Luke. Manifestaciju „Kočićevi dani“ završavamo u Stričićima. Najvažnija je ovo tačka kada je riječ o Kočiću. U svim ovim danima, ono što je suština knjižvenog programa jeste što je najneposrednije i najdirektnije vezano za ono što je književno djelo i lik Petra Kočića. Mi insistiramo na tome, da sve ono što se dešava, da uvijek ta zlatna nit bude ono što nas okuplja, a to je književna riječ Petra Kočića. Njegove riječi posebno odjekuju ovdje na Zmijanju. Tako smo i zaokružili v“Koćićeve dane“ sa nečim što najdirektnije potiče od Petra Kočića", kazao je Pevulja.

Podsjećamo, program obilježavanja „Kočićevi dana“ biće nastavljen i u večernjim časovima.

Tako će od 18.00 časova u Kući Milanovića biti održana tribina „Njegoš i Kočić“, u kojoj će učestvovati sveštenik Gojko Perović i profesor Duško Pevulja.

Od 20.00 časova na tvrđavi Kastel biće održano veče stend-ap komedije – Neša Bridžis na ljetnoj pozornici.

Podsjećamo, i ove godine održaće se dva Kočićeva zbora, prvi u organizaciji Grada Banjaluka pod nazivom "Kočićevi dani", a drugi u organizaciji Vlade RS od 27. do 31. avgusta.

