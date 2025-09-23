Zabrinjavajući podaci: Neispravni autobusi prevoze đake u Prijedoru (VIDEO)

Policijska uprava Prijedor realizovala je akciju pojačane kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila u kojoj je najviše pažnje bilo posvećeno kontroli autobusa kojima se vrši organizovan prevoz učenika, a dobijeni rezultati mogu se okvalifikovati kao zabrinjavajući.

U Policijskoj upravi pojašnjavaju detalje akcije "Zaštitimo djecu u saobraćaju" , koju su realizovali od 16. do 19. septembra.

"Policijski službenici su kontrolisali ukupno 355 vozila, od kojih je sankcionisano 206 vozila. Na vanredni tehnički pregled upućeno je ukupno 47 vozila, od kojih je 15 autobusa. Ukupno 33 vozila su isključena iz saobraćaja, od kojih su 23 zbog utvrđene tehničke nespravnosti, a 10 vozila zbog odbijanja vozača da se podvrnu vanrednom tehničkom pregledu. Od ukupnog braja isključenih vozila, pet je autobusa, od kojih su tri zbog utvređene tehničke nespravnosti, dok su dva vozača autobusa odbila da se podvrgnu vanrednom tehničkom pregledu. Ovim putem apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da vode računa o tehničkoj ispravnosti vozila, posebno autobusa kojima se vrši organizovan prevoz učenika", rekao je Dragan Trivanović, inspektor u Sektoru policije.

U gradskom Udruženju drumskih prevoznika nisu željeli da komentrarišu tehničke neispravnosti vozila javnog prevoza, javlja "Kozarski vjesnik".

