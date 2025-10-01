Počinje nova akademska godina: Evo koliko godina imaju najstariji brucoši u Srpskoj

Na Univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu danas počinje akademska 2025/2026. godina.

Na banjalučkom Univerzitetu u prvu godinu prvog ciklusa studija upisano je oko 2.360 studenata, a nastava će zvanično biti otvorena prvim akademskim časovima na svim fakultetima i Akademiji umjetnosti.

Studentima, nastavnicima i saradnicima Univerzitet je poželio srećan početak i uspješnu novu akademsku 2025/2026. godinu sa željom da protekne u znaku znanja, rada, naučnih i umjetničkih postignuća.

"Da zajedno gradimo još jaču akademsku zajednicu koja je ponos Banjaluke i Republike Srpske", poručili su sa ove visokoškolske ustanove.

Iz Univerziteta je navedeno da je ove godine zabilježen rast interesovanja kandidata za oko 20 odsto u odnosu na prošlu akademsku godinu, a već nakon prvog roka broj upisanih kandidata premašio je ukupan prošlogodišnji upis u sva tri roka.

Najveće interesovanje studenata je za Medicinski, Filozofski, te Fakultet bezbjednosnih nauka, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Akademiju umjetnosti, kao i za Mašinski, Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka i Elektrotehnički i za druge fakultete, odnosno studijske programe.

Nastava za studente prve i viših godina prvog ciklusa, kao i viših godina drugog i trećeg ciklusa, počinje 1. oktobra, dok će studenti prve godine drugog i trećeg ciklusa nastavu započeti 27. oktobra.

Nastavni proces trajaće do 16. januara 2026. godine, a januarski ispitni rok biće održan od 19. januara do 13. februara.

Upis zimskog semestra za studente viših godina sva tri ciklusa traje od 1. septembra do 10. oktobra.

Sa Univerziteta podsjećaju da je konkurs za upis na drugi i treći ciklus studija otvoren do 3. oktobra.

Rang-liste biće objavljene najkasnije do 17. oktobra, a upis primljenih kandidata na drugi i treći ciklus predviđen je od 20. do 24. oktobra.

Podsjećamo, na fakultete u akademskoj 20242/2025. godini krenulo je više od 3.000 brucoša, a među njima je bilo i troje starijih od 65 godina, objavio je Zavod za statistiku RS.

