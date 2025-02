"Neka BiH gradi na Pešteru, nemamo problem": Vučić u Banjaluci o suđenju Dodiku, aerodromu u Trebinju...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Banjaluci da se nada da će u BiH biti dovoljno mudrosti i da se neće nastavljati sa pravnim progonom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Ništa drugo po tom pitanju ne želim da kažem, osim da se nadam da će biti dovoljno pameti i mudrosti", naglasio je Vučić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanaka zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Vučić je poručio da Republika Srpska uvijek može da računa na podršku Srbije, te izrazio zahvalnost predsjedniku Dodiku na iskrenoj ljubavi i poštovanju koje pokazuje prema Srbiji.

"Nastavićemo da radimo zajedno i da gradimo budućnost, ne rušeći nikog drugog niti narušavajući međunarodne principe", naglasio je Vučić.

Predsjednik Srbije istakao je da će ovo biti teška godina, u kojoj se obilježava 30 godina od Dejtonskog sporazuma, ali i od zločinačke akcije hrvatske vojske "Oluja".

"Ovo je godina u kojoj se obilježava i 30 godina od Srebrenice, gdje moramo da pokažemo poštovanje za bošnjačke žrtve. Ovo će biti godina sa mnogo strasti, političkih događaja, ali se nadam de ćemo uspjeti sačuvati mir i stabilnost", rekao je Vučić.

Vučić je rekao je da Republika Srpska uvijek može da računa na podršku Srbije, a od ključnog značaja je putna komunikacija od Bijeljine do Beograda.

"Spremni smo da ubrzamo dalja plaćanja onog što smo već delimično platili, za putnu komunikaciju između Bijeljine do Rače", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske i Srbije povodom Dana državnosti Srpske i Srbije – Sretenja.

On je istakao da će Srbija nastaviti sa takvim infrasturkturnim projektima, te dodao da je za Srbiju važno da se iz Bijeljine za kratko vijeme može stići do Beograda, a to će značiti i za Brčko, Modriču, Šamac, Prnjavor, Banjaluku.

On je naveo da je izgradnja aerodroma u Trebinju važan ekonomski projekat za Srbiju, koja nema problema ni sa učešćem Federacije BiH u sličnim projektima.

"Nemamo problem sa tim ako oni žele da učestvuju u izgradnji aerodroma kod Sjenice, na Pešteru, ili bilo gde", rekao je Vučić i pozvao da se ostavi politika po strani kada je riječ o investiciji u aerodrom u Trebinju.

Vučić je zahvalio Dodiku na srdačnom dočeku u Banjaluci i na svemu što je organizovano.

On je rekao da nije potrebno mnogo govoriti o odnosu Srbije i Srpske, te da su na današnjem sastanku razmatrani zajednički projekti.

"Važno je da na racionalnom nivou govorimo o našoj saradnji i planovima. Analizirali smo naše projekte od saobraćajne infrastrukture, energetike do kulture sećanja", rekao je Vučić.

Vučić: Stgle čestitke od Trampa, Putina, Zelenskog, Sija...

Vučić je izjavio da se nada da će ozbiljnost teksta narodne deklaracije koja sutra treba da bude usvojena doprinijeti donošenju snažne, pravno-političke poruke i boljem razumijevanju cjelokupnog srpskog naroda i građana Srbije.

Vučić je naveo da je povodom Sretenja, Dana državnosti, dobio čestitke svih svjetskih lidera, te naveo Donalda Trampa, Si Đinpinga, Vladimira Putina, Vladimira Zelenskog i drugih, što pokazuje da se poštovanje može steći u svijetu kada se samostalno i nezavisno donose odluke.

"Pokažite mi zemlju na svetu koja je uspela da dobije čestitke svih tih ljudi, to pokazuje poziciju Srbije i kakvo poštovanje ima u svetu", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u Banjaluci.

On vjeruje da će imati bolju saradnju sa američkom administracije nego što je to bilo ranije.

Vučić je rekao da Trampa i njegovu administraciju čeka veliki posao, a oduševljen je, kaže, programom koji Tramp zajedno radi sa Ilonom Maskom jer to je put ka spasenju čovječanstva.

