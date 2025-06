Vlada Srpske: Izmjenama zakona predviđeno uvođenje pomoćnog sastava policije

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku, kojim je predviđeno uvođenje pomoćnog sastava policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.

Karan je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da se iskazuje potreba za dodatnim brojem policijskih službenika u obavljanju svakodnevnih policijskih poslova, a posebno kada je riječ o elementarnim nepogodama.

On je dodao da MUP-u Srpske u ovom času nedostaje 1.019 policajaca.

"U posljednjih nekoliko godina MUP zbog obima poslova ima preko dva miliona prekovremenih časova. Nismo fizički u stanju da to kompenzujemo našim pripadnicima i to je ogroman problem. Dolazi do zasićenja i umora kod policajaca", naveo je Karan.

On je ukazao da postoje bezbjednosni izazovi koji su pred Republikom Srpskom i koji su, takođe, neki od razloga uvođenja pomoćnog sastava policije, kao što je migrantska kriza, navodeći da i mnoge evropske zemlje imaju sastave pomoćne policije.

Karan je istakao da će MUP Republike Srpske na bazi procjena odlučivati o korištenju pomoćnog sastava policije.

On je napomenuo da su se u vezi sa ovim zakonskim rješenjem već pojavile spekulacije koje su isključivo u funkciji politikantstva, te istakao da smatra da federalni MUP, posebno kantonalni, mogu i treba da donesu sličana rješenja kao Republika Srpska.

"Ovaj zakon podrazumijeva i da se na osnovu njega donesu dvije uredbe, jednu koja će se odnositi na selekciju, izbor i obuku, a koja će po mnogom ličiti na kakvu sada imamo selekciju, izbor i obuku za redovni sastav", rekao je Karan.

Prema njegovim riječima, druga uredba će se odnositi na elemente rada, organizacije nadležnosti, gdje bi pripadnici pomoćnog sastava imali neka ovlaštenja, radili po posebnim nadzorom aktivnog policajca.

Karan je dodao da ovaj zakonski prijedlog predviđa i uvođenje zaštite od dronova i sličnih letjelica kako bi se efikasno djelovalo u antidron zaštiti po zakonu, kao i određena proširenja ovlaštenja kod privođenja.

Vlada Srpske je, naveo je Karan, utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji po hitnom postupku, kojim je predviđena izmjena datuma za legalizaciju oružja koje građani mogu nabaviti.

On je precizirao da je po tom prijedlogu rok produžen na 31. decembra, a razlog njegovog donošenja je stvaranje mogućnosti da građani legalizuju oružje za koje mogu po zakonu dobiti dozvolu za držanje i nošenje, a u osnovi služi za njihovu ličnu bezbjednost i radi se o oružju bez porijekla.

"Posljednji put smo ovu vrstu legalizacije imali 2016. godine. MUP na bazi svoji procjena smatra to cjelishodnim i sa aspekta opšte bezbjednosti. Svaka kuća, porodica, koja ima nelegalno oružje stvara opštu nebezbjednost, a kada se posjeduje legalno oružje, onda se ono čuva po zakonu kako je definisano", naveo je Karan.

On je pojasnio da je za razliku od legalizacije oružja koje građani mogu nabaviti, za sva oružja i minsko-eksplozivna sredstva za koje nije moguće dobiti odobrenje za držanje, opšta amnestija trajna i da građani, bez ikakve bojazni od bilo kakave odgovornosti, ukoliko pronađu takva sredstva to prijave najbližoj policijskoj stanici.

Oba ova akta imaju jednu funkciju, a to je jačanje policijskih kapaciteta u okviru nadležnosti MUP-a, a sve s ciljem što bolje i veće bezbjednosti građana.

