Ministar Klokić tvrdi: Sve više naših ljudi se vraća iz dijaspore u Srpsku (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
4

Sve veći broj ljudi iz dijaspore odlučuje da se vrati u Republiku Srpsku, a domaće institucije treba da učine sve kako bi im olakšale povratak i prilagođavanje, poručio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS Zlatan Klokić, gostujući na RTRS-u.

Zlatan Klokić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Klokić je govorio povodom konferencije „Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti“, održane juče u Banjaluci, ističući da je događaj ponudio jasne smjernice za dalji rad sa dijasporom.

"Konferencija je donijela zanimljive zaključke i pokazala u kojem pravcu treba da idemo. Govorili su i ljudi koji su se vratili, dijeleći poteškoće na koje su nailazili i iskustva sa institucijama", rekao je Klokić.

Prema njegovim riječima, povratnici često imaju lične dileme i osjećaj da se njihov povratak može smatrati porazom nakon godina provedenih u inostranstvu.

"Mnogi osjećaju mješavinu sreće što se vraćaju kući i gorčine što nisu uspjeli ostvariti sve što su planirali u inostranstvu. Ali, s promjenama u globalnom okruženju, posebno nakon rata u Ukrajini, mnogi shvataju da je ovdje ambijent često povoljniji. I zato imamo sve više sretnih porodica koje su se vratile", naglasio je ministar.

Dodao je da je otvoren razgovor sa dijasporom ključan, posebno o konkretnim mjerama koje Srpsku čine privlačnom za povratak.

"Upoznajemo ih sa stimulativnom poreskom politikom i nude se podaci o tome zašto je Srpska dobra destinacija za nastavak života. Radićemo i priče o ljudima koji su se već vratili, jer primjeri najbolje ohrabruju. Treba preuzeti dobre prakse zemalja koje su imale uspješne povratničke programe, poput Srbije ili Irske", zaključio je Klokić.

zole

Stani ispred ogledala pa ponovi tu rečenicu pa se upitaj koga ja lažem

gjuro

zlaja druze, pa ti si dijete iz grada,

СА

Само додиков полтрон може да изјави овакву глупост. Не враћа се нико, напротив сваки дан народ одлази, а ко је отишао вратити се неће, једноставно нема гдје, све сте опустошили и развалили. Набројао вам је човјек само пар основних ставки, а даље да не причамо. Нема ни једне сфере, али нити једне да можемо рећи да функционише. Шуме, воде, путеви, електро и остала министарства, све у минусу и сви натоварили родбине и страначких ухљеба, по правилу видно неспособних и неписмених, па и не чуди што је пропаст. Уосталом, наплатићемо вам дјеци све са дебелом каматом ако већ од вас не наплатимо !

Zike

Ja i supruga bi se rado vratili, ali imamo strah da bi pogrijesili a razlozi su sledeci: 1.obrazovanje je spalo na nulu 2.korupcija je jos gora nego prije 15 godina kad smo napustili Banja Luku. Ne mogu da zamislim da trebam da dajem koverat sa lovom da bi mi dijete upisalo srednju skolu-fakultet, doktoru da bi se lijecio, da bi dobio termin, da bi dobio gradjevinsku dozvolu itd... 3. ne zelim da budem clan neke stranke da bi nesto uspio u zivotu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu, 4. ne zelim da mi sudbinu kroje polupismeni ministru,poslanici i odbornici 5. hrana i kucne potrepstine su mnogo skupe, 6. premalo godisnjeg odmora (ovdje imam 30 dana, tj. 6 sedmica) 7. ne zelim da radim vikendom 8. ne zelim da dio plate dobijam u koverat a dio na racun mogao bih jos da nabrajam

