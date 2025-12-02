Ministar Klokić tvrdi: Sve više naših ljudi se vraća iz dijaspore u Srpsku (VIDEO)

Sve veći broj ljudi iz dijaspore odlučuje da se vrati u Republiku Srpsku, a domaće institucije treba da učine sve kako bi im olakšale povratak i prilagođavanje, poručio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS Zlatan Klokić, gostujući na RTRS-u.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Klokić je govorio povodom konferencije „Nazad u Srpsku: dijaspora kao most budućnosti“, održane juče u Banjaluci, ističući da je događaj ponudio jasne smjernice za dalji rad sa dijasporom.

"Konferencija je donijela zanimljive zaključke i pokazala u kojem pravcu treba da idemo. Govorili su i ljudi koji su se vratili, dijeleći poteškoće na koje su nailazili i iskustva sa institucijama", rekao je Klokić.

Prema njegovim riječima, povratnici često imaju lične dileme i osjećaj da se njihov povratak može smatrati porazom nakon godina provedenih u inostranstvu.

"Mnogi osjećaju mješavinu sreće što se vraćaju kući i gorčine što nisu uspjeli ostvariti sve što su planirali u inostranstvu. Ali, s promjenama u globalnom okruženju, posebno nakon rata u Ukrajini, mnogi shvataju da je ovdje ambijent često povoljniji. I zato imamo sve više sretnih porodica koje su se vratile", naglasio je ministar.

Dodao je da je otvoren razgovor sa dijasporom ključan, posebno o konkretnim mjerama koje Srpsku čine privlačnom za povratak.

"Upoznajemo ih sa stimulativnom poreskom politikom i nude se podaci o tome zašto je Srpska dobra destinacija za nastavak života. Radićemo i priče o ljudima koji su se već vratili, jer primjeri najbolje ohrabruju. Treba preuzeti dobre prakse zemalja koje su imale uspješne povratničke programe, poput Srbije ili Irske", zaključio je Klokić.