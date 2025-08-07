Osvetnička pornografija uskoro postaje krivično djelo u Srbiji: Maloljetnici najčešće i žrtve i počinioci

U novim izmjenama Krivičnog zakonika koje se najavljuju za jesen, Ministarstvo pravde uvodi krivično djelo osvetničke pornografije, sve rasprostranjeniji oblik digitalnog nasilja.

Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Iz Ministarstva pravde stiže najava da će u Krivični zakonik Srbije uskoro biti uvršteno novo krivično djelo poznato kao "osvetnička pornografija".

Ova izmjena zakona deo je šireg paketa zakonodavnih aktivnosti koje će se razmatrati na jesen.

Ministar pravde, Nenad Vujić je za Tanjug izjavio da se zakonodavni okvir mora prilagođavati savremenim oblicima kriminala i društvenim promjenama:

"Zakoni nisu nepromjenljivi. Moraju da prate život i nove oblike ugrožavanja prava", naglasio je ministar.

Šta je osvetnička pornografija? Osvetnička pornografija podrazumijeva dijeljenje ili prijetnje objavljivanjem intimnih fotografija i snimaka bez pristanka osobe koja je na njima, s ciljem da se ta osoba ponizi, osramoti ili natjera na određeno ponašanje.

Vujić je istakao da je ovaj vid zlostavljanja sve češći, naročito među maloljetnicima, kako među žrtvama, tako i među počiniocima.

Pojačana zaštita djece i izmjene zakona na jesen

Najavljene su i izmjene zakona koje se odnose na zaštitu maloljetnika, posebno u kontekstu vršnjačkog nasilja.

"Planirane su promjene u zakonima koji regulišu ponašanje i vaspitne mjere za djecu sa poremećajima u ponašanju, kao i jačanje odgovornosti roditelja", objasnio je ministar.

Na jesenjem zasjedanju Narodne skupštine naći će se i izmjene Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o maloljetnim učiniocima krivičnih djela, Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kao i zakona koji se odnose na borbu protiv nasilja u porodici i korupcije.

Vujić je najavio i donošenje novog Zakona o Pravosudnoj akademiji, koji je prošao javnu raspravu i dobio pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, ali će biti dodatno predstavljen javnosti.

Usklađivanje sa EU i međunarodnim standardima

Vujić je istakao da su najavljene izmjene dio obaveza iz akcionih planova u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali i odgovora na preporuke međunarodnih tijela kao što su GRECO (Grupa država za borbu protiv korupcije) i MANIVAL (Komitet eksperata za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma).

Dio zakonskih predloga će biti predmet novih javnih rasprava, dok će drugi biti dodatno predstavljeni javnosti prije usvajanja, kako bi građani bili upoznati sa svim promjenama koje dolaze.

