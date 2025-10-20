logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predstavljen model letećeg automobila: Evo kada se mogu očekivati u prodaji i koliko će koštati

Predstavljen model letećeg automobila: Evo kada se mogu očekivati u prodaji i koliko će koštati

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kineska kompanija Aridge predstavila je u Dubaiju svoj leteći automobil LAC, koji može vertikalno da polijeće i slijeće, a interesovanje su već pokazali investitori iz Emirata i Katara. Prve isporuke najavljene su za 2027. godinu.

Kinezi predstavili leteći automobil Izvor: Anadolija/BAYKAR

Kineska kompanija Aridge predstavila je u Dubaiju svoj leteći automobil, modularni LAC (Land Aircraft Carrier), koji može vertikalno da polijeće i slijeće poput helikoptera.

Ova demonstracija je privukla pažnju lokalnih vlasti, investitora i potencijalnih kupaca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara.

Električni LAC može se kontrolisati džojstikom, ali posjeduje i automatski režim leta, što znači da ga mogu koristiti i osobe koje nemaju pilotsku dozvolu, prenosi Blumberg.

U Kini će cijena biti nešto niža od 233.000 evra, a kompanija planira prve prodaje za regularne kupce u 2027. godini. Do sada je zabilježeno 600 predugovora za vozilo, prenosi B92.

Vlasti u Dubaiju ističu da leteći automobili predstavljaju budućnost mobilnosti i očekuju da će, kako više kompanija uđe na tržište, vozila postati pristupačnija široj javnosti.

 (Nova S/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

leteći automobil leteći automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA