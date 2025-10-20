Predstavljen model letećeg automobila: Evo kada se mogu očekivati u prodaji i koliko će koštati

Kineska kompanija Aridge predstavila je u Dubaiju svoj leteći automobil LAC, koji može vertikalno da polijeće i slijeće, a interesovanje su već pokazali investitori iz Emirata i Katara. Prve isporuke najavljene su za 2027. godinu.

Izvor: Anadolija/BAYKAR

Kineska kompanija Aridge predstavila je u Dubaiju svoj leteći automobil, modularni LAC (Land Aircraft Carrier), koji može vertikalno da polijeće i slijeće poput helikoptera.

Ova demonstracija je privukla pažnju lokalnih vlasti, investitora i potencijalnih kupaca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara.

Električni LAC može se kontrolisati džojstikom, ali posjeduje i automatski režim leta, što znači da ga mogu koristiti i osobe koje nemaju pilotsku dozvolu, prenosi Blumberg.

U Kini će cijena biti nešto niža od 233.000 evra, a kompanija planira prve prodaje za regularne kupce u 2027. godini. Do sada je zabilježeno 600 predugovora za vozilo, prenosi B92.

Vlasti u Dubaiju ističu da leteći automobili predstavljaju budućnost mobilnosti i očekuju da će, kako više kompanija uđe na tržište, vozila postati pristupačnija široj javnosti.

(Nova S/MONDO)