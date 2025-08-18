logo
6 skrivenih zona za skladištenje u malim stanovima: Trikovi uz koje dobijate mnogo više prostora bez nereda

Autor Radmila Ilić
0

Otkrijte najbolje skrivene zone za skladištenje u domu – od kreveta i stepenica do multifunkcionalnog namještaja. Organizujte prostor bez nereda.

Skrivena mesta za skladištenje u malim stanovima Izvor: Bilanol/Shutterstock

U malim stanovima ili većim domovima prepunim stvari, skriveno skladištenje može da napravi ogromnu razliku. Pravilno iskorišćene skrivene zone omogućavaju da prostor bude uredan, funkcionalan i estetski privlačan.

Evo najboljih ideja kako da svoj dom organizujete pametno i dobijete više mjesta za odlaganje.

1. Prostor ispod kreveta

Jedan od najpraktičnijih načina za skriveno skladištenje. Kutije sa točkićima, fioke ili vakuum kese za sezonsku garderobu idealno staju ispod kreveta, a pritom ne narušavaju izgled sobe.

2. Fioke u stepenicama

Ako imate kuću ili duplex, stepenice su savršena skrivena zona za odlaganje obuće, knjiga ili dečijih igračaka. Svaka stepenica može postati fioka i tako osloboditi ostatak prostora.

Fioke u stepenicama
Izvor: Nurulliaa/Shutterstock

3. Zidni paneli i lažne police

Zidne obloge koje izgledaju dekorativno, a zapravo skrivaju police ili plitke ormariće, mogu da čuvaju sitnice i dokumenta. Posebno su praktične u hodnicima i dnevnim sobama.

4. Ormari u nišama i iza ogledala

Ogledalo u kupatilu ili predsoblju može imati skrivene police iza sebe. Niše u zidovima pretvorene u male plakare savršen su trik da se dobije dodatni prostor bez zauzimanja kvadrature.

5. Multifunkcionalan namještaj

Stočići sa prostorom za odlaganje, klupe sa skrivenim pregradama ili taburei koji se otvaraju – odlična su rješenja za dnevne sobe i spavaće sobe.

Tabure koji se otvara
Izvor: Shutterstock

6. Vertikalni prostori

Vratnice kuhinjskih i garderobnih ormara često ostaju neiskorišćene. Dodavanjem organizatora, kuka ili uskih polica možete ih pretvoriti u mini skladišta za sitnice.

Skrivene zone za skladištenje su pravi spas u svakom domu. Pravilno iskorišćen prostor ispod kreveta, stepenice ili multifunkcionalan namještaj omogućavaju da vaš dom uvek izgleda uredno i organizovano.

Ako tražite inspiraciju za uređenje doma, ove ideje će vam pomoći da maksimalno iskoristite svaki kutak.

