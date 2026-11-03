Mali stan od 42 kvadrata idealan za skroman budžet: Mini dupleks u staroj gradnji sa originalnom dekoracijom

Mali stan od 42 kvadrata savršeno kombinuje eklektični stil i funkcionalnost, idealan za skroman budžet i kreativne enterijere.

Izvor: Youtube / Davidignaz

Mali stan od 42 kvadrata uređen je veoma maštovito i pravi je primjer eklektičnog stila – onog koji je idealan za mali budžet – uklapa se “sve i svašta”, ali sa mnogo pažnje i dobrog ukusa.

Sa izuzetno visokim plafonima, masivnim drvenim gredama i originalnim kamenim zidovima, ovaj prostor ima specifičnu atmosferu i ravnotežu između skrovitog skloništa i prirodne svjetlosti.

U ovom enterijeru je sve u trendu i ništa nije “trendovski”. Namještaj i dekorativni predmeti skupljani su godinama sa buvljaka, uličnih rasprodaja i putovanja, stvarajući autentičan dom u kom svaki komad nosi sopstvenu patinu i istoriju.

Arhitektonska prednost stana leži u njegovoj visini, što je omogućilo formiranje dvije odvojene mezanin galerije koje u potpunosti rasterećuju osnovni nivo. Na gornjoj etaži nalazi se spavaća zona do koje se dolazi čvrstim drvenim ljestvama. Za razliku od uobičajenih galerija sa niskim plafonom, ovdje je visina dovoljna za nesmetano stajanje. Prostor je sveden na suštinu – udoban krevet i noćni stočić, uz unutrašnji prozor koji pruža pogled na donji dio stana.

Mali stan od 42 kvadrata idealan za skroman budžet

Izvor: Youtube / Davidignaz

Druga, manja galerija iskorišćena je kao diskretan sporedni prostor, čime je funkcionalni sadržaj uspješno sklonjen iz vidnog polja u glavnoj dnevnoj zoni. Donja etaža funkcioniše kao fluidna cjelina u kojoj se prepliću radni prostor, dio za odmor i trpezarija. Estetika prostora oslanja se na kontrast grubih istorijskih materijala i tekstilnih detalja.

Centralni element su izloženi zidovi od prirodnog kamena i potporne drvene grede. Zidovi su ispunjeni slikama, vezovima i ramovima kupljenim na vintidž pijacama, a ima i unikatnih ručno rađenih komada od sušenog cvijeća. Ramovi nisu uniformisani, što prostoru daje atmosferu privatne radionice.

Mali stan od 42 kvadrata idealan za skroman budžet

Izvor: Youtube / Davidignaz

Arhitektonski detalji poput ugrađenih polica za knjige u samom zidu idealne su i za odlaganje sitnica, dok je nekadašnji kamin pretvoren u nišu za izlaganje delikatnih dekorativnih predmeta.

Mala kuhinja je primjer harmonije između funkcionalnosti i istorijskog nasljeđa objekta. Kameni zid je zadržan kao glavna pozadina, dok su elementi organizovani tako da se obezbijedi maksimalan radni prostor. Našlo se mjesta i za mini rernu i mašinu za suđe, dok estetiku osvježavaju jednostavni detalji kupljeni na lokalnim pariskim rasprodajama. U malom kupatilu, staklena pregrada kod kade štiti umivaonik od prskanja vode, a bijele pločice čine prostoriju vizuelno većom. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.