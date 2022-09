Koliko dugo faširano meso smije da stoji u zamrzivaču?

Mnogi prave grešku verujući da će niske temperature uništiti bakterije...

Iako većina vjeruje da namirnice koje se zamrznu mogu u tom stanju da ostanu jako dugo, istina je da čak i one imaju rok trajanja.

Naravno, najkritičnije je mljeveno meso koje ima najkraći rok trajanja, pa čak i kad je duboko zamrznuto.

Poznato je da se meso koje je ustinjeno na sitne komade najlakše kvari zbog čega rizikujte ozbiljno trovanje, pa tako sarme, punjene tikvice i paprike, čak i kad stoje u frižideru, treba što prije pojesti.

A kakva je situacija sa ovom hranom koja je zaleđena? Stručnjaci kažu da to zavisi od toga da li je meso termički obrađeno ili sirovo, kao i kako je upakovano.

Šta se dešava kad ovo meso stavimo u zamrzivač?

Ono gubi na vlažnosti, jer se voda pretvara u čvrsti led, a to je glavni razlog što gubi na jačini ukusa, tvrde iz U.S. Department of Agriculture (USDA). Ako je, pak, meso proprženo ili dinstano, a potom odloženo u zamrzivač, bezbjedno je za jelo u naredna dva do tri mjeseca.

U tom vremenskom periodu mu se ni ukus neće značajnije promijeniti, jer je dio te vlažnosti već nestao prilikom kuvanja. Kad je riječ o svježem mesu koje nije termički obrađeno, rok je nešto duži - tri do četiri mjeseca. Bitno je i kako ste meso upakovali prije nego što ste ga odložili u friz.

Stručnjaci kažu da ukoliko ga odložite u orginalnom pakovanju (upakovano u papir iz mesare), ne bi trebalo duže od dvije nedjelje da stoji u frizu. Ako planirate da ga čuvate duže od toga, onda je preporuka da ga obmotate providnom folijom ili stavite u plastičnu kesu za zamrzavanje.Praktičan savjet je i da na pakovanju zapišete datum pohranjivanja u zamrzivač. To će vam pomoći da bez odmrzavanja znate da li je još uvijek bezbedno za jelo ili treba da ga bacite.