Kako skinuti farbu za jaja sa ruku? 6 trikova koji uklanjaju i najupornije mrlje

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Skinite farbu za jaja sa ruku uz 6 efikasnih trikova. Otkrijte kako limun, soda bikarbona i drugi sastojci mogu pomoći.

Kako skinuti farbu za jaja sa ruku Izvor: Shutterstock

Uskrs je sve bliži i mnogi su već isplanirali kako će ofarbati jaja, ali ono što često prati ovu zabavu su mrlje od boje na rukama.

Iako nisu opasne, mogu biti tvrdokorne i neprijatne, posebno kada se želite da se posvetite ostatku pripreme za praznik.

Savjeti iskusnih domaćica

Iskusne domaćice otkrile su nekoliko metoda koje se pokazale efikasnim u uklanjanju farbe za jaja sa kože. Najvažnija preporuka je da reagujete što prije, što ranije počnete, lakše ćete ukloniti mrlje, a ruke neće ostati suve ili isušene.

Nakon svakog tretmana, obavezno operite ruke toplom vodom i nanesite hidratantnu kremu. U galeriji ispod pogledajte kako možete da izbijelite jaja prije farbanja.

Šta skida boju sa kože

Klasično rješenje je sapun i topla voda. Polako i pažljivo trljanje obojenih mjesta često uklanja većinu tragova, naročito ako se uradi odmah nakon farbanja.

Limunov sok je takođe moćan saveznik – njegova kiselost prirodno izbjeljuje kožu i može pomoći da boja izblijedi.

Piling sa sodom bikarbonom predstavlja blagu abrazivnu metodu koja efikasno uklanja mrlje. Napravite pastu od sode i tople vode i nježno masirajte kožu.

Za tvrdokorne mrlje preporučuje se kombinacija acetona za nokte i kokosovog ulja – aceton rastvara boju, dok kokosovo ulje hidrira ruke.

Ako imate osjetljivu kožu,

probajte tretman na unutrašnjoj strani šake prije nego što ga nanesete na čitave ruke.

Micelarna voda, iako najčešće korišćena za lice, može biti vrlo praktična za čišćenje ruku. Natopite tufer i prebrišite obojena mjesta.

Popularan trik sa interneta je i mješavina sode bikarbone i bijelog sirćeta ili čak pasta za zube, koja nježno uklanja boju sa kože.

Strpljenje i pažljivo ponavljanje tretmana ključni su za postizanje željenog rezultata. Uz ove jednostavne metode, farbanje jaja može biti bez stresa, a ruke će ostati čiste i spremne za dalju pripremu praznične trpeze.

(Stvar ukusa/Mondo) 

