5 najčešćih grešaka u farbanju jaja: Zbog njih pucaju i ne primaju boju ravnomjerno

Izbjegnite razočaranje prilikom farbanja jaja! Otkrijte pet ključnih grešaka koje mogu uzrokovati pucanje i neujednačenu boju.

Farbanje uskršnjih jaja može biti prava radost, ali i izazov. Mnoge domaćice se razočaraju kada jaja puknu tokom kuvanja ili boja ne prione ravnomjerno.

Srećom, većina problema može se lako izbjeći ako znate najčešće greške. Pripremili smo vodič sa pet ključnih savjeta koji će vam pomoći da svako jaje ispuni vaša očekivanja - cijelo i ravnomjerno obojeno.

1. Hladna jaja u ključaloj vodi

Ako stavite jaja direktno iz frižidera u vrelu vodu, ljuska će često puknuti. Najbolje je da ih postepeno prilagodite temperaturi vode, stavite ih u hladnu vodu i polako zagrijavate, zajedno sa listićima luka, koprivom ili peršunom ako želite prirodne boje.

Za dekorativni efekat, možete ih omotati listićima biljaka i fiksirati najlonskom čarapom.

2. Pretrpana šerpa

Ako u šerpu stavite previše jaja, ona će se sudarati tokom kuvanja i pucati. Čak i kada imate dovoljno vode, pretrpana šerpa dovodi do neujednačenih jaja. Kuvajte u manjim serijama kako biste zadržali savršen oblik.

3. Korišćenje svježih jaja

Svježa jaja su teža za ljuštenje poslije kuvanja. Najbolje je koristiti jaja koja su stajala u frižideru najmanje nedjelju dana, tako se ljuska lakše odvaja, a farba bolje prione.

Pripremite radnu površinu unaprijed Pokrijte radnu površinu papirom za pečenje ili ubrusima, farba lako kaplje i ostavlja tragove, a ovo olakšava čišćenje.

4. Neodmašćivanje jaja

Prljavština, tragovi perja i masnoća sprečavaju da boja ravnomjerno prione. Prije farbanja, operite jaja blagim deterdžentom ili prebrišite krpom umočenom u sirće ili sodu bikarbonu. Površina ljuske će biti glatka i spremna za bojenje.

5. Korišćenje tamnih jaja

Tamna jaja teže primaju boju i često boja nije vidljiva u punoj nijansi. Ako koristite tamna jaja, kuvajte ih u vodi sa dodatkom sirćeta, to pomaže boji da se bolje fiksira i daje intenzivniji ton.

