logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

5 najčešćih grešaka u farbanju jaja: Zbog njih pucaju i ne primaju boju ravnomjerno

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Izbjegnite razočaranje prilikom farbanja jaja! Otkrijte pet ključnih grešaka koje mogu uzrokovati pucanje i neujednačenu boju.

Najčešće greške u farbanju jaja Izvor: Foto: Shutterstock

Farbanje uskršnjih jaja može biti prava radost, ali i izazov. Mnoge domaćice se razočaraju kada jaja puknu tokom kuvanja ili boja ne prione ravnomjerno.

Srećom, većina problema može se lako izbjeći ako znate najčešće greške. Pripremili smo vodič sa pet ključnih savjeta koji će vam pomoći da svako jaje ispuni vaša očekivanja - cijelo i ravnomjerno obojeno.

1. Hladna jaja u ključaloj vodi

Ako stavite jaja direktno iz frižidera u vrelu vodu, ljuska će često puknuti. Najbolje je da ih postepeno prilagodite temperaturi vode, stavite ih u hladnu vodu i polako zagrijavate, zajedno sa listićima luka, koprivom ili peršunom ako želite prirodne boje.

Za dekorativni efekat, možete ih omotati listićima biljaka i fiksirati najlonskom čarapom. U galeriji ispod pogledajte kako da izbijelite jaja prije farbanja.

2. Pretrpana šerpa

Ako u šerpu stavite previše jaja, ona će se sudarati tokom kuvanja i pucati. Čak i kada imate dovoljno vode, pretrpana šerpa dovodi do neujednačenih jaja. Kuvajte u manjim serijama kako biste zadržali savršen oblik.

3. Korišćenje svježih jaja

Svježa jaja su teža za ljuštenje poslije kuvanja. Najbolje je koristiti jaja koja su stajala u frižideru najmanje nedjelju dana, tako se ljuska lakše odvaja, a farba bolje prione.

Pripremite radnu površinu unaprijed

Pokrijte radnu površinu papirom za pečenje ili ubrusima, farba lako kaplje i ostavlja tragove, a ovo olakšava čišćenje.

4. Neodmašćivanje jaja

Prljavština, tragovi perja i masnoća sprečavaju da boja ravnomjerno prione. Prije farbanja, operite jaja blagim deterdžentom ili prebrišite krpom umočenom u sirće ili sodu bikarbonu. Površina ljuske će biti glatka i spremna za bojenje.

5. Korišćenje tamnih jaja

Tamna jaja teže primaju boju i često boja nije vidljiva u punoj nijansi. Ako koristite tamna jaja, kuvajte ih u vodi sa dodatkom sirćeta, to pomaže boji da se bolje fiksira i daje intenzivniji ton.

(Stvar ukusa/Mondo) 

Tagovi

farbanje jaja Uskrs Vaskrs

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA