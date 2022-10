Predstava "Pluća" na "Zapletu": A šta ako...? (FOTO)

Predstavom "Pluća" Tetra Madlenianum iz Beograda završen je takmičarski program 14. Međunarodnog festivala glumca "Zaplet", koji se održava u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci.

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Duodramu Dankana Mekmilana u kojoj igraju Suzana Lukić i Goran Jevtić režirao je Ivan Vuković. Komad govori o mladom paru, koji planira bebu, a pred publikom iznose sve strijepnje, sumnje, strahove, radosti i nade u ovom procesu.

Da li planeti treba još ljudi? Da li je pametno donijeti novi život u svijet u kome danas živimo? Da li je sebično misliti samo na sebe i ne produžiti vrstu? Ko će se brinuti o nama kad ostarimo? A šta ako baš ta beba spasi taj isti svijet? Šta ako nešto ne bude u redu? Šta kad beba poraste i ode? Šta ako...

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Ova i sva druga pitanja, koja je svako od nas sebi postavio u jednom trenutku su okosnica teksta, koji je britanski autor pisao dok mu je supruga bila trudna. Zanimljivo je i da je reditelj Ivan Vuković tekst preveo i režirao kao poklon svojoj ženi, glumici Suzani Lukić koja igra u predstavi, dok je bila trudna.

"Dankan Mekmilan je danas jako važan i poznat pisac, ali u vrijeme kad to nije bio i kada niko nije želio da igra njegove tekstove, žena mu je zatrudnila i morao je da prihvati posao učitelja. Pisao je "Pluća" noću, dok beba spava. I ovaj komad je imao dug put do publike, ali jednom kada je odigran, postigao je veliki uspjeh i obišao svijet. Slično je bilo i sa mnom - prevodio sam ovaj tekst dok je Suzana bila trudna, bio sam u panici, i proživljavao sam sve te strahove iz teksta. Bilo je to u vrijeme korone i želio sam njoj da poklonim ovu predstavu kao znak nade da ćemo preživjeti, da nije kraj svijeta...", kazao je reditelj.

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Glumci su na maestralan način prikazali mladi par koji se istinski voli i razumije, a hemija između Jevtića i Suzane Lukić je izuzetna. Kažu da je to zato što su i privatno bliski kao porodica.

"Porodičnom" osjećaju doprinijelo je i rješenje režisera da 12 članova publike sjedi s glumcima na sceni, kako bi se postigao kamerni efekat, a ostatak publike bio je takođe osvijetljen i prisutan tokom izvođenja.

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Nagradu publike za glumca večeri odnijela je Suzana, a večeras ćemo saznati i pobjednika ovogodišnjeg festivala.

Posljednje večeri 14. Zapleta publika će imati priliku da uživa u nastupu komičara Srđana Dinčića.

(MONDO)