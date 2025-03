Predstava "Arapska noć": Premijera satiričnog trilera u Narodnom pozorištu RS (FOTO/VIDEO)

Nova predstava „Arapska noć“ premijerno će biti prikazana 8. marta u Narodnom pozorištu Republike Srpske u 20.30 časova na sceni „Petar Kočić“. Posjetili smo probu i razgovarali sa režiserom Milanom Bogdanovićem i glumicom Natašom Perić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstava je rađena po tekstu njemačkog dramskog pisca Rolanda Šimelpfeniga. Autorski tim čine dramaturg Aleksandar Vasiljević, scenografkinja Dunja Kostić, kostimografkinja Ivana Ristić, kompoziciju potpisuje Luka Lukić, a asistent reditelja je Marko Ristić, student druge godine režije na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

Uloge su povjerene Željku Erkiću, Nataši Perić, Senadu Milanoviću, Bojanu Kolopiću i Isidori Davidović, studentkinji četvrte godine Glume na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

„Arapska noć“ je diplomska predstava mladog režisera Bogdanovića (23), a u razgovoru za MONDO pojasnio je zašto se odlučio baš za ovaj tekst.

„Došli smo do ovog teksta nekim dogovorom. Mislio sam da je vrlo važan jer može da se postavi u ovom trenutku, a to je bio period koji mi je bio bitan. Nakon nekoliko godina sam se vratio u Banjaluku i tu usamljenost koju sam doživio u Beogradu, a koju sam mislio da izaziva veličina grada, odjednom sam je doživio i u Banjaluci, mom rodnom gradu. Shvatio sam da je usamljenost univerzalno pitanje i mislio sam da je bilo pravo vreme da se o tome govori“, rekao je on.

Milan Bogdanović

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Bogdanović kaže da je priprema predstave bila vrlo zahtjevna, te da su od originalnog teksta napravljena minimalna odstupanja.

„Tekst je vrlo zanimljiv i interesantan, a ima zanimljivu formu. Mislio sam da je savršena za malu scenu u pozorištu. Priprema je bila zahtjevna. Shvatili smo da je ono čuveno pitanje koje se postavlja glumcima, ‘kako ste naučili cijeli tekst?’, ovdje vrlo potrebno. Tekst je komplikovan za naučiti, jer se replike moraju povezivati. Jako je teško izvesti predstavu bez potpune koncentracije. Naša prednost je scena koja je široka pet metara, i mislim da je bila savršena prilika da tekst koji ljudi šire, mi skupimo. Nije bilo velikih intervencija.“

Za glumačku ekipu, Bogdanović je imao samo riječi hvale:

„Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa njima. Svi su se potpuno posvetili predstavi što mi je bilo vrlo važno“, poručio je on.

Glumica Nataša Perić, koja u predstavi igra Arapkinju Fatimu Mansur, za MONDO je opisala karakteristike svog lika, kao i simboliku koja se krije iza naziva "Arapska noć".

Nataša Perić

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Ona je žena koja voli da ima kontrolu. Kako nad svojim, tako i nad tuđim životima. Voli da bude upućena. Interesuje je spoljni svijet, ne samo ljudi oko nje, već se brine više o spoljašnjosti. Ne brine se o unutrašnjim životima. Sve nas dočeka jedna noć kada ne možemo da držimo sve konce u svojim rukama. U našem slučaju, Fatima nema sve ključeve.

Kada nam se dese stvari nad kojima ne možemo da upravljamo i kada nas život iznenadi, zapitamo se kako smo došli do tog trenutka i kako nas je život doveo tu. Tada obratimo pažnju na naš unutrašnji svijet. Donekle je to odgovor na pitanje zašto baš ‘Arapska noć’. Ona se povezuje sa pitanjem magije, transformacije i metamorfoze. U tom slučaju, ‘Arapska noć’ je trenutak kada se zapitamo ko smo, šta smo i zbog čega smo tu“, pojasnila je ona.

Vidi opis Predstava "Arapska noć": Premijera satiričnog trilera u Narodnom pozorištu RS (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 12 12 / 12 AD

Perićeva kaže da je žanr predstave satirični triler, koji donosi nešto novo na scenu jer publika ima priliku da prati unutrašnje misli likova, umjesto dijaloga.

„To nije nešto novo u dramaturgiji, ali je kod nas nešto novo i drugačije. Drago mi je što sam imala priliku da se bavim ovom vrstom žanra. Tekst je dosta narativan. Pratimo pet likova u isto vrijeme, koji su zarobljeni u svojim mislima. U predstavi to najviše pratimo. Publika ima priliku da čuje misli likova, a dijalog između njih je vrlo rijedak. To je interesantno“, zaključila je ona.

Više informacija o predstavi pronađite u prilogu:

(MONDO)