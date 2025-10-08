Poznato vrijeme i mjesto sahrane Zdravka Šotre: Evo gdje će slavni srpski reditelj biti ispraćen na vječni počinak

Zdravko Šotra, poznati srpski reditelj i scenarista, preminuo je u 93. godini.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Zdravko će biti sahranjen 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu, dok je kremacija zakazana istog dana u 14 časova.

Još uvijek nije poznato kada će biti održana komemoracija.

Kako je tekao Zdravkov životni put?

Čuveni reditelj i scenarista Zdravko Šotra, je uvijek u razgovoru sa novinarima volio da se prisjeti svoje prošlosti. Nedavno je za "PulsOnline" rekao da kao dječak iz Stolca nije ni razmišljao da će mu režija biti životna profesija.

"Završio sam srednju tehničku školu i pripremao se da radim kao građevinac. Međutim, nisam baš najbolje stajao sa matematikom i predmetima prirodnog smjera, pa mi se činilo idealnim da sa svojim prijateljem Slobodanom Aligrudićem upišem u KUD 'Ivo Lola Ribar' i počnem da glumim. Ipak scena mi nije 'ležala', pa sam početkom pedesetih upisao režiju u klasi profesora Vjekoslava Afrića, a kada sam diplomirao otišao sam u vojsku i konkurisao za asistenta reditelja u tek osnovanoj RTB", prisjetio je Zdravko.

Prvi posao je Zdravku bio "Servisna stanica"

"Asistirao sam Loli Đukiću koji je tada bio šef Umetničkog sektora, ali nisam se proslavio pa me je prebacio među reditelje. U početku sam dobijao šanse da režiram dječje emisije, poneku igranu i zabavnu, kao i popularne priloge za domaćice", izjavio je Zdravko koji je potpisao kultna ostvarenja: "Idemo dalje", "Igmanski marš", "Držanje za vazduh", "Braća po materi", "Boj na Kosovu", "Dnevnik uvreda", "Lajanje na zvezde", "Priče iz radionice", "Više od igre"...

(PulsOnline / MONDO)

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!