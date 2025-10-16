logo
Tamo negdje iznad duge: "Čarobnjak iz Oza" otvara magičnu 70. sezonu Dječijeg pozorišta RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Premijerom predstave "Čarobnjak iz Oza" u Dječijem pozorištu Republike Srpske sutra će svečano biti otvorena jubilarna 70. sezona.

"Čarobnjak iz Oza" otvara 70. sezonu Dječijeg pozorišta RS Izvor: Mondo/Slaven Petković

Direktor ovog pozorišta Ljiljana Labović Marinković rekla je da je "Oz" predstava koja uči, ali i ohrabruje djecu da budu jaka, odlučna i dobra.

"Centralne teme su gubitak samopouzdanja i potraga za onim što nam nedostaje da bismo bili srećni. Kao što svi likovi otkrivaju da su u sebi već imali kvalitete za kojima su tragali, tako i naša mlada publika treba da osjeti da već posjeduje sve što joj je potrebno da se suoči sa sopstvenim izazovima", navela je Marinkovićeva.

Ona je podsjetila da je sjajnom lutkarskom predstavom "Čarobnjak iz Oza", koju je režirao bugarski reditelj Slavčo Malenov, počela i 56. sezona Dječijeg pozorišta, premijernim izvođenjem 9. oktobra 2011. godine.

"Publika će sutra ovu predstavu moći da vidi u potpuno novom izdanju, jer je riječ o mjuziklu, što i u tom narativu pretpostavlja našu odlučnost da na velika zvona započnemo godinu jubileja", rekla je Marinkovićeva.

Premijera predstave "Čarobnjak iz Oza" zakazana je za 18.00 časova. 

(Srna)

