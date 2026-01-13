Šest romana u najužem izboru za 72. NIN-ovu nagradu

U najužem izboru žirija 72. NIN-ove nagrade za roman godine našlo se šest naslova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U užem izboru su romani "Karota" Darka Tuševljakovića, "Balada o ubici i ubici i ubici" Dalibora Pejića.

Među njima su i romani "Frau Beta" Laure Barne, te "Besmrtne ludosti gospođe Kubat" Milana Tripkovića.

U konkurenciji su i "Razgovori s vješticom" Vladimira Vujovića, "Opatija Svetog Vartolomeja" Miloša Perišića.

Na konkurs je stiglo ukupno 195 naslova. Žiri je krajem decembra objavio širi izbor od 39 romana, a početkom januara i uži u kojem se našlo 13 romana.

U žiriju su predsjednik Aleksandar Jerkov, te članovi Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković.