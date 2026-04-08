Muzika u čast velikana: U Banjaluci otvoreni "Dani Vlade S. Miloševića"

Koncertom orkestra Akademije umjetnosti u Banskom dvoru večeras su svečano otvoreni „Dani Vlade S. Miloševića“, manifestacija posvećena jednom od najznačajnijih kompozitora i pedagoga sa ovih prostora.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da ova značajna manifestacija već decenijama okuplja istaknute umjetnike, profesore i mlade talente, potvrđujući status jednog od najvažnijih stubova muzičke i kulturne scene Srpske.

Obraćajući se prisutnima, on je rekao da ova manifestacija iznova podsjeća na djelo akademika Vlade Miloševića čiji je doprinos trajno obilježio kulturni prostor Srpske.

"Posebnu simboliku ima činjenica da je ovogodišnji program počeo dokumentarnom projekcijom posvećenom Miloševiću, čime se još jednom ističe koliko je važno njegovo nasljeđe, ali i koliko je važno da, poznajući sopstvenu tradiciju, gradimo autentičnu savremenu umjetnost", rekao je Golubović.

On je istakao da je zahvaljujući posvećenosti organizatora, Akademije umjetnosti i Muzikološkog društva Republike Srpske, manifestacija "Dani Vlade S. Miloševića" postala prepoznatljiv prostor susreta, razmjene znanja i afirmacije mladih umjetnika uz eminentne domaće i inostrane stručnjake.

Golubović je dodao da posebno raduje što manifestacija okuplja brojne ugledne goste iz regiona i Evrope, čime se dodatno potvrđuje značaj i ugled koji ima u širem kulturnom prostoru.

"Ovogodišnji program, koji se realizuje na više reprezentativnih lokacija u našem gradu, svjedoči o bogatstvu i raznovrsnosti muzičkog izraza, ali i o otvorenosti Banjaluke kao kulturnog centra", istakao je Golubović.

On je rekao da Ministarstvo prosvjete i kulture prepoznaje značaj ovakvih manifestacija i sa ponosom ih podržava, jer doprinose razvoju kulturnog identiteta, obrazovanja i međunarodne saradnje.

Golubović je zahvalio organizatorima, partnerima i pokroviteljima koji svojim trudom i posvećenošću čine da manifestaciuja traje, te je pozvao ljubitelje umjetnosti da u narednim danima budu dio bogatog programa, da podrže umjetnike i da zajedno slave muziku kao univerzalni jezik koji spaja.

Tokom manifestacije, koja će trajati do 26. aprila, biće održani brojni koncerti – od solističkih nastupa do kamernih i orkestarskih izvođenja, uključujući i nastupe studenata Akademije umjetnosti, čime se dodatno podstiče njihova umjetnička afirmacija i nagrađuje vrijedan i predan rad na studijama.

Pored izvođačkog programa, značajan akcenat stavljen je na edukaciju kroz predavanja i radionice uglednih profesora i umjetnika iz regiona i Evrope, kao i kroz saradnju sa međunarodnim ansamblima.

Program će biti realizovan na više reprezentativnih lokacija u Banjaluci – Kulturni centar "Banski dvor", Muzej Republike Srpske, Studentski kulturni centar i Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Ovogodišnje, 27. izdanje donosi publici kvalitetan, inspirativan i sadržajno bogat program uz goste iz Srbije, Slovenije i Italije.

Manifestaciju, na kojoj je ulaz besplatan, podržali su Ministartvo prosvjete i kulture Republike Srpske podržao i grad Banjaluka.