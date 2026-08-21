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Počinju "Kočićevi dani" u Banjaluci: Više od 20 događaja u čast književnog velikana

Počinju "Kočićevi dani" u Banjaluci: Više od 20 događaja u čast književnog velikana

Autor Haris Krhalić
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U Banjaluci počela manifestacija Kočićevi dani.

Predstavnici Grada položili su vijenac na Spomenik Petru Kočiću Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Banjaluka je od danas pa do 23. avgusta domaćin tradicionalne kulturne manifestacije "Kočićevi dani", koja je posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika Petru Kočiću.

Ovogodišnji trodnevni program donosi više od 20 kulturnih sadržaja u Banjaluci, Gomionici i Stričićima. Svi događaji koncipirani su pod  tematskim okosnicama "Dan istine", "Dan slobode" i "Dan otadžbine", spajajući Kočićevo književno nasljeđe sa bogatom tradicijom i kulturom Zmijanja.

Prvi dan manifestacije, nazvan "Dan istine", donosi bogat program posvećen liku i djelu Petra Kočića. Aktivnosti su započele 10 časova polaganjem vijenaca na spomenik Petru Kočiću u istoimenom parku, nakon čega u 10.30 časova slijedi zvanično otvaranje uz kulturno-umjetnički program u Kući Milanovića.

Ljubitelji narodne tradicije moći će od 11.30 časova u Parkiću pored Hrama Hrista Spasitelja da posjete sajam starih zanata i domaće radinosti. Na istoj lokaciji od 12 časova organizovana je mala škola Zmijanjskog veza, dok od 12.30 časova počinje radionica botaničkog otiska i prirodnog bojenja.

Večernji dio programa rezervisan je za Svečanu akademiju posvećenu Kočićevom stvaralaštvu, koja će biti održana u 19 časova u Kući Milanovića. Na istom mjestu u 20 časova predviđeno je otvaranje izložbe "I dalje sa Petrom" autora Perice Ivanovića, čime se na svečan način završava prvi dan ove značajne manifestacije.

Kompletan program „Kočićevih dana“ pogledajte u nastavku:

Izvor: Grad Banjaluka

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Kočićevi dani Banjaluka

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