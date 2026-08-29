Svečana akademija u čast nagrađenih u okviru manifestacije 61. "Kočićev zbor" održana je večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.
Ovogodišnji laureat "Kočićeve nagrade" je Predrag Bjelošević iz Banjaluke, dok je nagrada "Zmijanjče" pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha".
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je 61. "Kočićev zbor" dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj.
"Neka nas ova manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost, da je jezik naše najveće blago i da je Kočić naš vječni putokaz", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci, gdje prisustvuje svečanoj akademiji posvećenoj ovogodišnjim dobitnicima Kočićeve i nagrade "Zmijanjče".
On je istakao da Vlada Republike Srpske prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, jer to ujedno znači i ulaganje u duhovnu snagu, samosvijest i budućnost naroda.
"Ono što je bitno i što želimo da iskažemo kroz večerašnju akademiju jeste spoj istorije, tradicije i mladosti. To je simbolična poruka na koji način mi njegujemo tradiciju i mladost. Upravo je to način na koji našu zavještinu prenosimo na buduće generacije", poručio je Golubović.
On je istakao da večerašnja akademija nosi u sebi jednu veliku posebnost, napomenuvši da se ove godine navršava 110 godina od smrti velikog književnika Petra Kočića.
U čast Kočiću i ovogodišnjim laureatima: Svečana akademija u Banjaluci (FOTO)
Golubović je čestitao ovogodišnjem dobitniku Kočićeve nagrade književniku Predragu Bjeloševiću, kao i dobitnici nagrade "Zmijanjče", Ivoni Arsić, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" iz Štrbaca.
"Dobitnici na simboličan način predstavljaju ono što `Kočićev zbor` jeste – susret književne tradicije i budućnosti, iskustva i mladosti, ali i potvrda da Kočićeva riječ nastavlja da pronalazi put do novih čitalaca i novih stvaralaca", istakao je Golubović.
Arsićeva je rekla da joj nagrada "Zmijanjče" puno znači i da će joj biti veliki motiv na nastavi da piše poeziju.
"Iskreno, nisam se nadala da ću baš ja osvojiti nagradu i to je za mene velika čast“, rekla je Arsićeva.
Ona je dodala da je pisala o liku Petra Kočića i da joj je inspracija bila to što je on, osim što je pisac, bio i veliki borac za pravdu.
"Kočićev zbor" svečano je otvoren u Banjaluci 27. avgusta, a centralni dio manifestacije biće sutra na zborištu u Stričićima.
U Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima sutra od 9.00 časova biće služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a u 10.30 pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima.
Na zborištu u Stričićima u 11.00 časova biće održan kulturno-umjetnički program učenika Osnovne škole "Petar Kočić" iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te besjeda dobitnika "Kočićeve nagrade".
(Srna/Mondo)