logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U čast Kočiću i ovogodišnjim laureatima: Svečana akademija u Banjaluci (FOTO)

U čast Kočiću i ovogodišnjim laureatima: Svečana akademija u Banjaluci (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Svečana akademija u čast nagrađenih u okviru manifestacije 61. "Kočićev zbor" održana je večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.

Svečana akademija Kočićev zbor Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ovogodišnji laureat "Kočićeve nagrade" je Predrag Bjelošević iz Banjaluke, dok je nagrada "Zmijanjče" pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha".

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je 61. "Kočićev zbor" dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj.

"Neka nas ova manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost, da je jezik naše najveće blago i da je Kočić naš vječni putokaz", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci, gdje prisustvuje svečanoj akademiji posvećenoj ovogodišnjim dobitnicima Kočićeve i nagrade "Zmijanjče".

On je istakao da Vlada Republike Srpske prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, jer to ujedno znači i ulaganje u duhovnu snagu, samosvijest i budućnost naroda.

"Ono što je bitno i što želimo da iskažemo kroz večerašnju akademiju jeste spoj istorije, tradicije i mladosti. To je simbolična poruka na koji način mi njegujemo tradiciju i mladost. Upravo je to način na koji našu zavještinu prenosimo na buduće generacije", poručio je Golubović.

On je istakao da večerašnja akademija nosi u sebi jednu veliku posebnost, napomenuvši da se ove godine navršava 110 godina od smrti velikog književnika Petra Kočića.

Golubović je čestitao ovogodišnjem dobitniku Kočićeve nagrade književniku Predragu Bjeloševiću, kao i dobitnici nagrade "Zmijanjče", Ivoni Arsić, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" iz Štrbaca.

"Dobitnici na simboličan način predstavljaju ono što `Kočićev zbor` jeste – susret književne tradicije i budućnosti, iskustva i mladosti, ali i potvrda da Kočićeva riječ nastavlja da pronalazi put do novih čitalaca i novih stvaralaca", istakao je Golubović.

Arsićeva je rekla da joj nagrada "Zmijanjče" puno znači i da će joj biti veliki motiv na nastavi da piše poeziju.

"Iskreno, nisam se nadala da ću baš ja osvojiti nagradu i to je za mene velika čast“, rekla je Arsićeva.

Ona je dodala da je pisala o liku Petra Kočića i da joj je inspracija bila to što je on, osim što je pisac, bio i veliki borac za pravdu.

"Kočićev zbor" svečano je otvoren u Banjaluci 27. avgusta, a centralni dio manifestacije biće sutra na zborištu u Stričićima.

U Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima sutra od 9.00 časova biće služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a u 10.30 pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima.

Na zborištu u Stričićima u 11.00 časova biće održan kulturno-umjetnički program učenika Osnovne škole "Petar Kočić" iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te besjeda dobitnika "Kočićeve nagrade".

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kočićev zbor svečana akademija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA