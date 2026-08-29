U čast Kočiću i ovogodišnjim laureatima: Svečana akademija u Banjaluci (FOTO)

Svečana akademija u čast nagrađenih u okviru manifestacije 61. "Kočićev zbor" održana je večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ovogodišnji laureat "Kočićeve nagrade" je Predrag Bjelošević iz Banjaluke, dok je nagrada "Zmijanjče" pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha".

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je 61. "Kočićev zbor" dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj.

"Neka nas ova manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost, da je jezik naše najveće blago i da je Kočić naš vječni putokaz", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci, gdje prisustvuje svečanoj akademiji posvećenoj ovogodišnjim dobitnicima Kočićeve i nagrade "Zmijanjče".

On je istakao da Vlada Republike Srpske prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, jer to ujedno znači i ulaganje u duhovnu snagu, samosvijest i budućnost naroda.

"Ono što je bitno i što želimo da iskažemo kroz večerašnju akademiju jeste spoj istorije, tradicije i mladosti. To je simbolična poruka na koji način mi njegujemo tradiciju i mladost. Upravo je to način na koji našu zavještinu prenosimo na buduće generacije", poručio je Golubović.

On je istakao da večerašnja akademija nosi u sebi jednu veliku posebnost, napomenuvši da se ove godine navršava 110 godina od smrti velikog književnika Petra Kočića.

Golubović je čestitao ovogodišnjem dobitniku Kočićeve nagrade književniku Predragu Bjeloševiću, kao i dobitnici nagrade "Zmijanjče", Ivoni Arsić, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" iz Štrbaca.

"Dobitnici na simboličan način predstavljaju ono što `Kočićev zbor` jeste – susret književne tradicije i budućnosti, iskustva i mladosti, ali i potvrda da Kočićeva riječ nastavlja da pronalazi put do novih čitalaca i novih stvaralaca", istakao je Golubović.

Arsićeva je rekla da joj nagrada "Zmijanjče" puno znači i da će joj biti veliki motiv na nastavi da piše poeziju.

"Iskreno, nisam se nadala da ću baš ja osvojiti nagradu i to je za mene velika čast“, rekla je Arsićeva.

Ona je dodala da je pisala o liku Petra Kočića i da joj je inspracija bila to što je on, osim što je pisac, bio i veliki borac za pravdu.

"Kočićev zbor" svečano je otvoren u Banjaluci 27. avgusta, a centralni dio manifestacije biće sutra na zborištu u Stričićima.

U Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima sutra od 9.00 časova biće služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a u 10.30 pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima.

Na zborištu u Stričićima u 11.00 časova biće održan kulturno-umjetnički program učenika Osnovne škole "Petar Kočić" iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te besjeda dobitnika "Kočićeve nagrade".

(Srna/Mondo)