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Počeo "Kočićev zbor": Svečani defile KUD-ova u Banjaluci najavio bogat kulturni program

Počeo "Kočićev zbor": Svečani defile KUD-ova u Banjaluci najavio bogat kulturni program

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Defileom KUD-ova od Narodnog pozorišta RS u Banjaluci zvanično je počeo "Kočićev zbor". Centralni program biće održan u nedjelju, 30. avgusta, u Stričićima.

Počinje "Kočićev zbor": Svečani defile u Banjaluci najavio bogat program Izvor: Mondo/Slaven Petković

Defile kulturno-umjetničkih društava, uz prikaz tradicionalnih zmijanjskih igara, krenuo je od Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci.

Defileu, koji je organizovan u okviru Kočićevog zbora, prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar kulture i obrazovanja Srpske Borivoje Golubović, predstavnici republičkih institucija, te brojni građani.

Nakon defilea, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske svečano će biti otvorena manifestacija "Kočićev zbor".

Obilježavanje manifestacije, posvećene  srpskom književniku Petru Kočiću, počelo je ranije danas polaganjem vijenaca na Kočićev spomenik u banjalučkom parku "Petar Kočić", a narednih dana okupiće književnike, umjetnike, kulturna društva i brojne posjetioce.

Centralni program manifestacije biće održan u nedelju, 30. avgusta, na zborištu u Stričićima.

Uz bogat kulturno-umjetnički program, besjedu će održati dobitnik Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević, a program će se odvijati i na drugim lokacijama, među kojima su Gomionica i Jelićka, dok će dio sadržaja biti priređen i u Beogradu.

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Tagovi

kočićev zbor Banjaluka

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