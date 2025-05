Okrutni izazovi sa psima postaju viralni: Svi se smiju i broje preglede, a životinje istraumirane

Opasni i štetni onlajn izazovi koji na prvu izgledaju bezazleno, zapravo imaju ozbiljne posljedice po zdravlje i mentalno zdravlje životinja.

Izvor: TikTok/busy_dachshund/maoriblue/printscreen

"Smiješan" video samo da bi se povećala gledanost, mogao bi da traumatizuje vašeg psa i čak ugrozi njegovo fizičko zdravlje. U doba društvenih mreža, gdje svako može da postane kreator sadržaja, sve više vidimo uznemirujući fenomen korišćenja životinja, posebno pasa, za sticanje popularnosti.

Pas, iako se često tretira kao član porodice, ponekad se, nažalost, svodi na rekvizit u internet trendovima. I zato moramo stalno da se podsjećamo - pas nije igračka. To je živo biće koje se ne koristi za izgradnju dosega, dobijanje lajkova ili kreiranje "smiješnih" snimaka. Prije nego što počnete da snimate novi sadržaj za svoj Instagram ili TikTok profil, dobro razmislite.

Opasni trendovi i izazovi koji uključuju pse

Polivanje psa hladnom vodom

Ovo je jedan od najkontroverznijih i najštetnijih trendova. To podrazumijeva iznenadno polivanje psa hladnom vodom, često iznenadno i snimanje njegove reakcije. Iako ovo može da izgleda smiješno, to je zapravo brutalno kršenje povjerenja i izaziva ogroman stres za životinju. Psi koji nisu spremni na takav stimulus, mogu da reaguju panikom, bjekstvom ili čak agresijom. PETA je nazvala trend "bezdušnim, odvratnim i okrutnim". Štaviše, takve akcije mogu da dovedu do dugoročnih problema u ponašanju, pa čak i traume.

Lajanje na psa iznenada

Trend iznenadnog lajanja u pravcu psa, često iz neposredne blizine i uz direktan kontakt očima. Psi koji ne razumiju ovo ponašanje, postaju zbunjeni, uplašeni i mogu da se osjećaju ugroženo. Ovo ne samo da šteti odnosu između vlasnika i psa, već može da dovede i do nepredvidivih odbrambenih reakcija. Pas koji se osjeća priteran u ćošak i nema načina da pobjegne, može da ugrize - ne iz agresije, već iz straha.

Davanje limuna psu

Iako može da djeluje bezopasno, davanje limuna ili drugih citrusnih plodova vašem psu je još jedan primjer neodgovornog trenda. Psi reaguju na kisele ukuse grimasama, što ljudima može da izgleda smiješno, ali je za pse neprijatno iskustvo. Štaviše, citrusi sadrže esencijalna ulja i hemikalije koje mogu da iritiraju digestivni sistem vašeg psa, što dovodi do povraćanja, dijareje, pa čak i problema sa urinarnim traktom.

"Selfi helikopter"

Trend držanja psa pod rukom i vrtenja u krug sa njim, često sa telefonom između zuba. Ovo je namijenjeno da se stvori utisak da pas sam snima "selfi". Ovo nije samo apsurdno, već i opasno. Ovakav položaj može da dovede do povreda kičme i zglobova, kao i do pada psa ako se bori. Pas ne razumije šta se dešava i njegova zbunjenost i stres su jasno vidljivi. Ovo je igranje sa njegovim zdravljem i bezbjednošću.

Zašto je to tako opasno?

Svi gore pomenuti trendovi imaju zajednički problem: nedostatak poštovanja prema životinji kao osjećajnom biću. Psi ne razumiju kontekst "šale" ili "snimka sa interneta". Ono što im je važno jeste bezbjednost, predvidljivost i povjerenje u njihovog vlasnika. Stavljanje u stresne, iznenađujuće ili fizički neprijatne situacije može da dovede do:

gubitka povjerenja u vlasnika,

problema u ponašanju (anksioznost, agresija, povlačenje),

fizičkih povreda (kičme, zglobova, sistema za varenje),

dugotrajnog stresa i traume.

