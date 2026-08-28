Vatrogasci spasili psa iz Vrbasa: Dva dana bio zarobljen na kamenu usred rijeke (Video)

Neobična intervencija laktačkih vatrogasaca: pas je dva dana bio zarobljen na kamenu usred Vrbasa, a vatrogasci su ga juče bezbjedno spasili.

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Laktački vatrogasci jutros su imali jednu od onih intervencija koje pokazuju da njihov posao nije uvijek vezan samo za požare i spašavanje ljudi u vanrednim situacijama.

Ovoga puta poziv je stigao zbog psa koji se našao u nevolji u rijeci Vrbas.

Prema informacijama sa terena, pas je čak dva dana proveo na kamenu usred rijeke, bez mogućnosti da se sam vrati na obalu. Njegova situacija privukla je pažnju, a u pomoć su priskočili vatrogasci.

Nakon intervencije, pas je uspješno spašen i bezbjedno izvučen iz rijeke.

Laktački vatrogasci u posljednje vrijeme imaju sve više intervencija u kojima pomažu životinjama, bilo da je riječ o psima, mačkama ili drugim životinjama koje se nađu u situacijama iz kojih same ne mogu da se izvuku.

Iako ih najčešće povezujemo sa požarima, saobraćajnim nesrećama i drugim ozbiljnim vanrednim situacijama, ovakve intervencije podsjećaju na još jednu važnu stranu njihovog posla – da reaguju kada je pomoć potrebna.

Jer kada se neko nađe u nevolji, nije važno da li ima dvije ili četiri noge.