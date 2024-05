Šta znamo o Malmeu, domaćinu Evrovizije: Osnovan u 13. vijeku, a danas je skandinavsko čudo

Ljubitelji Evrovizije će se ove godine okupiti u švedskom Malmeu kako bi podržali svoje favorite za najbolju pjesmu.

Izvor: Richard Cummins / robertharding / Profimedia

Već treći put će Malme biti domaćin Evrovizije, nakon 1992. i 2013. godine, a sedmi put kako se takmičenje održava u Švedskoj.

Malme je treći najveći grad u zemlji, a od Kopenhagena ga dijeli most Oresund.

U njemu se može uživati u savremenoj umjetničkoj sceni, nudističkim spa programima, kafi, pogačicama sa cimetom, ali i restoranima koji su jeftiniji nego u Stokholmu, Geteborgu ili Kopenhagenu.

Oko polovina stanovništva čine mlađi od 35 godina što ga čini i najmlađim gradom u ovoj skandinavskoj zemlji.

Svi putevi vode u Malme

Svi putevi su južnoj provinciji Skaniji vode do ovog grada.

Tamo možete probati neke od najboljih falafela, a već u sljedećem trenutku se naći u restoranu sa Mišelinovom zvjezdicom.

Malme, grad sa oko 350.000 stanovnika, mješavina je kultura bilo da se radi o istoriji, hrani, avanturi ili noćnom životu.

Stanovnici vode porijeklo iz najmanje 170 zemalja.

Vrlo je lako kretati se po ovom gradu jer je opremljen biciklističkim stazama, ukupne dužine od 515 kilometara. Štagod da želite da obiđete, nalazi se na 15 minuta vožnje biciklom.

I vremenski uslovi su nešto povoljniji od ostatka Švedske. Pošto se nalazi na obali mora, prilično je vjetrovito, ali su ljeta topla, a zime umjerenije.

Spoj tradicionalnog i ultramodernog

Malme je osnovan početkom 13. vijeka, a prvobitno je pripadao Danskoj. Pod okriljem Švedske se našao tek 1658. godine. Stari grad je podijeljen u dva dijela: distrikt Gamla Vaster krcat istorijskim zdanjima i četvrt na suprotnoj, istočnoj, strani grada koja je osvježena 60-ih godina prošlog vijeka.

Najstariji objekat je gotička katedrala posvećena Svetom Petru koja datira iz 14. vijeka.

Lila Torg je trg prepun restoranima, barovima i kafićima, a poseban ugođaj pružaju leti kada su stolovi na ulicama.

Dvorac Malme

Izvor: Profimedia

Sa druge strane, Malme odlikuje i impersivna moderna arhitektura ovog dijela Sjeverne Evrope. Posebno se ističe prelaz Oresund, koga su zapazili ljubitelji serije "Most", a dugačak je osam kilometara. To je najduži takav most u Evropi, a preko njega ide i pruga.

Jedna od najviših zgrada u Skandinaviji se takođe nalazi u ovom gradu - kula od 54 sprata koja se uzdiže 190 metara u visinu.

Kula je smještena u Vastra Hamnenu (zapadnoj luci), na mjestu nekadašnjeg brodogradilišta, a veliki broj posjetilaca obilazi parkove, restorane i kafiće kao i saune.

Izvor: Profimedia

I ljubitelji kulture u ovom gradu mogu da nađu brojne zanimacije, počevši od dvorca Malme koji je izgrađen na ostacima tvrđave, a završen je 1542. godine. Danas se tu nalazi Prirodnjački muzej, Muzej umjetnosti i akvarijum. Jedna ulaznica omogućava pristup svim ovim objektima.

Muzej savremene umjetnosti se nalazi u nekadašnjoj elektrani, a okuplja domaće i međunarodne umjetnike.

Jedna od najvećih galerija savremene umetnosti se takođe nalazi u ovom gradu. Malme Konsthal se prostire na 2.000 kvadrata, a izložbe se postavljaju tri do četiri puta godišnje. Samim tim, uvijek se može otkriti nešto novo.

Grad okružen prirodom

Slotstragarden je velika bašta koja okružuje dvorac Malme, a u njoj se mogu naći orhideje, ruže, ukrasno cvijeće kao i japanski vrt.

Drugi popularni parkovi su Kungparken, lokalna verzija njujorškog Central parka od 34 hektara, i Pildamsparken, u južnom dijelu grada, koji je napravljen oko sistema malih jezera u 17. vijeku.

Na samo 10 minuta od Starog grada se nalazi Riban, plaža duga 1,5 kilometara. Tamo se može veslati, plivati ili uživati u istorijskoj sauni.

