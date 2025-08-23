Turisti otkrili jeftine gondole za svega 2 evra u Veneciji: Lokalci bijesni, traže da se stanice uklone sa Gugla

Neki smatraju da bi cijena za one koji ga koriste iz zabave trebalo da bude viša, dok drugi predlažu potpuno uklanjanje stanica sa Gugl mapa.

Veliki broj ljudi svakog dana posjeti Veneciju zbog čega lokalni mještani ispaštaju.

Sada je bes lokalaca podignut na viši nivo jer su turisti otkrili i jeftine gondole, odnosno tragete, koji koštaju svega 2 evra zbog čega se i tu stvaraju gužve.

Vožnja gondolom je jedan od simbola ovog čarobnog italijanskog grada, ali obično košta oko 90 evra za 30 minuta.

Međutim, takozvani trageto prevozi putnike od jedne do druge obale Velikog kanala što je vrlo korisna usluga jer preko njega vode samo četiri mosta.

Nedavno su influenseri otkrili jeftiniju varijantu jer na pojedinim mjestima duž Velikog kanala postoje posebne stanice gdje se možete ukrcati na čamce nalik gondolama, ali su širi i duži.

Vrag je odnio šalu kada je vožnja od dva evra privukla veliki broj ljudi zbog čega se sada formiraju dugi redovi za ukrcavanje.

To posebno nervira lokalno stanovništvo, za koje je trageto neophodni vid prevoza.

Neki smatraju da bi cijena za one koji ga koriste iz zabave trebalo da bude viša, dok drugi predlažu potpuno uklanjanje stanica sa Gugl mapa.

Crossed the Grand Canal this afternoon for the princely sum of €2 in a gondola traghetto with a group of excitable French teenagers. It was a short but sweet experience saving us a walk of 40 minutes. Just enough time to take a few photos. €2 well spent!#Venezia#Venicepic.twitter.com/xyIB1LOSL0 — Ciara Quill (@ciaraquill)April 6, 2024

Nezadovoljstvo raste u trenutku kada stotine hiljada posetilaca stižu u grad povodom Venecijanskog filmskog festivala, što bi dodatno moglo da optereti ograničenu uslugu.

"Trajekti bi trebalo da budu besplatni za lokalce"

Na stanici San Toma, trageto prevozi putnike preko Velikog kanala na strateškoj tački, otprilike na polovini puta između mosta Rialto i mosta Akademija.

Prije nekoliko godina usluga je bila mirna i većinu korisnika činili su tamošnji mještani.

Ali otkako su i trageti postali turistička atrakcija na društvenim mrežama i dio Guglove navigacije, redovi se sada protežu duž obale.

Za posjetioce već postoji viša cijena – 2 evra umesto 0,70. Ali neki meštani traže još jasniju razliku u cijeni.

"Trudimo se da turistima objasnimo da su Venecijanci na prvom mjestu jer je usluga osmišljena za stanovnike, ali to nije lako; mnogi ne razumiju ili im se žuri", rekao je Maurisio Gali koji radi na jednoj od stanica.

Predlaže se uklanjanje trageta sa Google Maps-a

Ćećilija Tonon, šefica odborničke grupe "Venecija je naša", kaže da već godinama traži od vlasti da riješi problem gužvi na stanicama trageta.

Dok stanice vaporeta, svojevrsnih autobusa na vodi, imaju odvojene ulaze za stanovnike i nerezidente, na trageto stanicama nema prostora za sličan sistem.

Čuvene gondole u Veneciji

Zato Tonon veruje da bi rješenje moglo da bude uklanjanje trageto stanica sa Gugla.

Prošle godine je Barselona primijenila isti trik, uklonivši liniju autobusa 116, koja staje kod čuveno Parka Guelj, sa mapa Google i Apple, kako bi smanjila gužve.

Ipak, sami gondolijeri nisu potpuno saglasni s tom idejom, jer se plaše da bi bila štetna po njihov posao.

Sa sve manjim brojem stanovnika u Veneciji, nerezidenti su ključni izvor prihoda.

Ali naglašavaju da turisti trageto treba da koriste samo kada im je zaista potreban kao prevoz, a ne kao jeftiniju zamjenu za gondolu.

"Svako ko predstavi vožnju gondolom kao trajekt trebalo bi da bude kažnjen", rekao je glavni gondolijer trageta Gali.

(EUpravo zato/Republica)