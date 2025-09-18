Od norveških fjordova do grčkih uličica: Ovo su najljepša sela 2025.

Prema Forbsu ovo je 10 najljepših mjesta u ovoj godini. Pravo iznenađenje jeste Kotor u Crnoj Gori, koji zauzima posebno mjesto.

Izvor: Shutterstock/DaLiu/Triff

Svjetski putnici i ljubitelji netaknute arhitekture ove godine su izabrali deset najljjepših sela na svijetu za 2025. Od fjordovima okruženih norveških ribarskih naselja do šarenih uličica Grčke, ova lista otkriva čari starih svjetova i autentičnog života.

Prema Forbsu ovo je 10 najljepših sela u ovoj godini:

Bibury, Engleska – slikovite kuće sa mahovinom u srcu Kotsvolda.

Hallstatt, Austrija – idilično selo pored planinskog jezera sa tradicionalnim kućama.

Reine, Norveška – fjordovima okruženo ribarsko naselje pod arktičkim nebom.

Giethoorn, Holandija – “holandska Venecija” sa kanalima i mostićima.

Gásadalur, Farski otoci – selo na litici sa spektakularnim vodopadom u Atlantskom okeanu.

Oia, Santorini, Grčka – bijele kuće i bougainvillea na vulkanskim liticama.

Bourtange, Holandija – zvezdasti fortifikacijski grad sa tulipanima i starinskim ulicama.

Kotor, Crna Gora – grad sa dušom sela.

Shirakawa-go, Japan – selo sa strmim slamnatim krovovima u Alpaima.

Batad, Filipini – 2.000 godina stare piramide pirinčanih terasa u Cordillera planinama.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Ovo mediteransko selo (ili bolje rečeno, grad sa dušom sela) diše istorijom kroz svoje srednjovekovne uličice, gde lenji mačići šetaju, a zvona sa crkava, poput crkve Svetog Nikole, odjekuju starim kamenim zidinama.

(citymagazine/MONDO)