Od norveških fjordova do grčkih uličica: Ovo su najljepša sela 2025.

Prema Forbsu ovo je 10 najljepših mjesta u ovoj godini. Pravo iznenađenje jeste Kotor u Crnoj Gori, koji zauzima posebno mjesto.
Svjetski putnici i ljubitelji netaknute arhitekture ove godine su izabrali deset najljjepših sela na svijetu za 2025. Od fjordovima okruženih norveških ribarskih naselja do šarenih uličica Grčke, ova lista otkriva čari starih svjetova i autentičnog života.
Prema Forbsu ovo je 10 najljepših sela u ovoj godini:
Bibury, Engleska – slikovite kuće sa mahovinom u srcu Kotsvolda.
Hallstatt, Austrija – idilično selo pored planinskog jezera sa tradicionalnim kućama.
Reine, Norveška – fjordovima okruženo ribarsko naselje pod arktičkim nebom.
Giethoorn, Holandija – “holandska Venecija” sa kanalima i mostićima.
Gásadalur, Farski otoci – selo na litici sa spektakularnim vodopadom u Atlantskom okeanu.
Oia, Santorini, Grčka – bijele kuće i bougainvillea na vulkanskim liticama.
Bourtange, Holandija – zvezdasti fortifikacijski grad sa tulipanima i starinskim ulicama.
Kotor, Crna Gora – grad sa dušom sela.
Shirakawa-go, Japan – selo sa strmim slamnatim krovovima u Alpaima.
Batad, Filipini – 2.000 godina stare piramide pirinčanih terasa u Cordillera planinama.
Pravo iznenađenje jeste Kotor u Crnoj Gori, koji zauzima posebno mjesto.Izvor: MONDO/Anto Baković
Ovo mediteransko selo (ili bolje rečeno, grad sa dušom sela) diše istorijom kroz svoje srednjovekovne uličice, gde lenji mačići šetaju, a zvona sa crkava, poput crkve Svetog Nikole, odjekuju starim kamenim zidinama.
(citymagazine/MONDO)