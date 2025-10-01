Nova opcija za putnike koji bi više mjesta u avionu: Kompanije nude doplatu za prazno sjedište, ali tu se krije "zamka"

Putnici mogu da doplate kartu i dobiju prazno sjedište u avionu ukoliko im je potrebno više prostora

Prema anketi sprovedenoj među putnicima 2023. godine, 42 odsto ispitanika reklo je da bi razmislilo o plaćanju kako bi im tokom leta ostalo prazno srednje sjedište, kada rezervišu putovanje. Slobodno mjesto pored sebe postaje prava mala luksuzna pogodnost, ali pitanje je da li bi putnici za to zaista bili spremni da plate?

Virgin Australia je među prvima koja je na određenim domaćim i kratkim međunarodnim letovima ponudila opciju "sedište bez komšije". Za razliku od drugih kompanija koje omogućavaju direktnu kupovinu susednog mjesta, "Virgin Australia" primjenjuje sistem licitacije za ovu uslugu.

Putnici koji su rezervisali ekonomsku kartu na određenim domaćim i kratkim međunarodnim letovima ove kompanije mogu da ponude svoju cijenu kako bi im sjedište pored ostalo prazno.

Nakon što plate avio kartu, putnici mogu da pošalju svoju ponudu putem "Virgin Australia" aplikacije. Ponude počinju od 30 australijskih dolara (oko 17 evra). Uspešni ponuđači biće obavješteni najkasnije dva sata pre planiranog polaska leta, piše Euronews.

Međutim, postoji jedan uslov. Slobodno susjedno sjedište nije garantovano jer sva sedišta ostaju dostupna za kupovinu ekonomskom kartom tokom perioda licitiranja. Ali, ako ne dobijete prazno sjedište, vaš novac će vam biti vraćen.

Takođe, u aukciji mogu učestvovati samo putnici sa maksimalno dvije karte u jednoj rezervaciji i mogu da licitiraju samo za jedno sjedište.

Uspješna ponuda daje pravo samo na prazno sedište, ali ne i na dodatni prtljag. Putnici u "ekonomskoj X" i biznis klasi nisu uključeni u ovu uslugu.

Virgin Australia je uvela ovu opciju na osnovu ankete iz 2023. godine, koja je pokazala da bi 42 odsto njihovih putnika razmislilo o plaćanju da im srednje sjedište ostane prazno na međunarodnim letovima. Više od trećine ispitanih reklo je da bi to učinilo i na domaćim letovima dužim od tri sata.

Ova opcija je trenutno dostupna na odabranim rutama, uključujući Melburn–Adelaide, Brizbejn–Sidnej i Sidnej–Pert, a planira se njeno šire uvođenje.

Kakva je praksa u Evropi?

Neke evropske kompanije nude slične opcije. Air France nudi opciju "Prazno sjedište – moj dodatni prostor" koja putnicima omogućava da privatizuju do tri susjedna sedišta.

Ova usluga je dostupna kupcima prilikom prijave na let u realnom vremenu i zavisi od raspoloživosti. Cijena zavisi od destinacije i broja sjedišta koje putnik želi da zadrži slobodnim.

Lufthansa nudi opciju "Sjedište bez komšije" gde je moguće rezervisati susedno sedište na kontinentalnim i interkontinentalnim letovima. Putnici moraju da rezervišu ovu uslugu pozivom u Lufthansa servis centar.

Lufthansa takođe reklamira opciju "Red za spavanje", koja putnicima pruža čitav red od tri ili četiri sedišta u ekonomskoj klasi na dugim letovima.

Ukoliko rezervišete ovu opciju, dobijate i set za spavanje na letu, koji uključuje tanak dušek, ćebe i jastuk kvaliteta biznis klase. Na dugim letovima u trajanju od oko 11 sati ili više, putnici mogu da rezervišu "red za spavanje" direktno prilikom prijave na let ili neposredno prije polaska na kapiji, u zavisnosti od raspoloživosti.

Dodatna cijena za ovu uslugu kreće se od 159 do 229 evra po pravcu. Rezervacija unapred nije moguća.

