Da li je ovo najjeftiniji grad na svijetu? "Porciju hrane u restoranu platila sam 75 centi"

Hanoi, prijestolnica Vijetnama, privlači pažnju turista cijenama koje američkim posjetiocima djeluju nevjerovatno, pa tako i influenserki Liv Sveringen.

Izvor: YouTube/Liv Swearingen (LIV)

Liv Sveringen, popularna influenserka, otputovala je u Vijetnam kako bi ispunila neobičan izazov. Prijatelji su joj odredili različite budžete za hranu, prevoz, zabavu, kupovinu i smještaj, a njen zadatak bio je da tokom putovanja ne prekorači zadate iznose.

Jedno od najvećih iznenađenja bila je hrana. U lokalnom restoranu kupila je dvije porcije proljećnih rolnica, po cijeni od samo 75 centi za svaku. Tanjir tradicionalnog vijetnamskog jela koštao ju je svega nekoliko dolara.

Liv Sveringen o cenama u Vijetnamu Izvor: YouTube/Liv Swearingen (LIV)

Primjetila je i veliku razliku između cijena u turističkim dijelovima grada i lokalima u kojima jedu domaći stanovnici. U popularnoj turističkoj zoni pored željezničke pruge porciju proljećnih rolnica platila je oko 4,50 dolara. U lokalnom restoranu ista vrsta jela koštala je oko 75 centi, šest puta manje.

Iznenađenja se, međutim, nisu završila na hrani.

Sa budžetom od 150 dolara za hotel uspjela je da odsjedne u luksuznom smještaju sa zatvorenim bazenom, prostranim prostorijama i lijepo uređenim sobama, koje su na nju ostavile snažan utisak.

I usluge za opuštanje i njegu bile su znatno jeftinije nego što je očekivala. Manikir je platila oko 10 dolara, a provela je i približno dva sata u spa-centru, gdje je koristila tretmane za ličnu negu.

Za prevoz je imala na raspolaganju oko 38 dolara. Najprije je odlučila da isproba prevoz motociklom preko aplikacije Grab, ali je greškom sjela na motocikl koji nije rezervisala. Poslije tog događaja više puta je provjeravala registarske tablice kako bi bila sigurna da se vozi sa pravim vozačem.

Na kraju putovanja rekla je da je Vijetnam postao jedna od njenih omiljenih destinacija i da je za svoj novac mogla da dobije mnogo više nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njeno iskustvo pokazalo je i koliko izbor lokacije može da utiče na troškove. Restorani u veoma posjećenim turističkim zonama mogu da budu nekoliko puta skuplji od lokalnih.

Za turiste koji žele da uštede, Hanoi nudi zanimljiv spoj pristupačne hrane, povoljnog prevoza i smještaja koji može da pruži mnogo za uloženi novac. Ipak, razlika između porcije od 75 centi i one od 4,50 dolara pokazuje da se isplati pogledati i dalje od najprometnijih turističkih ulica.

(Mondo)