Kamenu kapiju iznad Vrbasa očekuje novo ruho: Otkrijte legendu i čari prirodnog fenomena nadomak Banjaluke

Omiljeni prirodni fenomen nadomak Banjaluke, Kameni most u Krupi na Vrbasu, uskoro dobija novo ruho. Projekat obuhvata uređenje i markiranje staza, postavljanje signalizacije, te izgradnju odmorišta i vidikovaca, čime će ovaj biser postati znatno pristupačniji.

Izvor: Grad Banjaluka/V.Kresojević

Na samo dvadesetak kilometara od Banjaluke, u srcu živopisnog pejzaža koji okružuje dolinu rijeke Vrbas, uzdiže se fascinantan prirodni fenomen – Kameni most. Smješten u zaseoku Kovačići, u blizini Krupe na Vrbasu, ovaj jedinstveni geomorfološki oblik već decenijama unazad predstavlja tihu, ali moćnu atrakciju za planinare, penjače i zaljubljenike u netaknutu prirodu.

Dobre vijesti za sve one koji tek planiraju da otkriju ovu destinaciju jeste da će Kameni most uskoro zablistati u novom ruhu. Kako je ovih dana najavljeno iz Gradske uprave, ovaj lokalitet će dobiti novo ruho kroz projekat uređenja koji za cilj ima očuvanje prirodne autentičnosti, ali i dodatno isticanje njegovih turističkih potencijala.

Od pećinske tavanice do kamenog luka

Ono što Kameni most čini posebnim je njegova geološka istorija. Stručnjaci pojašnjavaju da je riječ o takozvanoj "prerasti", rijetkom prirodnom fenomenu koji nastaje kombinacijom sila karakterističnih za kraške terene. Vjeruje se da je ovaj grandiozni luk, visine oko 60 metara od podnožja do vrha, oblikovan stotinama hiljada godina usljed urušavanja pećinskih tavanica, erozivnog djelovanja vjetra koji je probijao stijenu, te neprestanog uticaja rijeke Vrbas koja teče ispod padine.

Iako se do njega isključivo dolazi pješke, trud se višestruko isplati. Kameni most omogućava posjetiocima da mu priđu sa gornje strane, popnu se na sam luk i uživaju u spektakularnom panoramskom pogledu na Zvečajsku klisuru i smaragdnu boju rijeke.

Legenda o nesrećnoj ljubavi

Među lokalnim stanovništvom, ovaj lokalitet poznat je i pod imenom Djevojački most. Razlog za to krije se u staroj, tragičnoj legendi koja se prenosi s koljena na koljeno. Prema predanju, jedna djevojka se zbog neuzvraćene ljubavi popela na sami vrh kamenog luka i skočila u ambis, zauvijek vezujući svoje ime za ovu grandioznu stijenu.

Danas su suze iz legende zamijenjene adrenalinom. Kameni most je jedno od najznačajnijih penjališta u Bosni i Hercegovini, te privlači penjače iz cijelog svijeta koji testiraju svoje vještine na nekoliko desetina uređenih penjačkih smjerova. Pored alpinizma, lokalitet je i polazna tačka planinarsko-pješačke rute "Kočićevim stazama" koja kroz živopisne predjele vodi sve do manastiraGomionice. U blizini se nalazi i izvor pitke vode, dok je prostran teren iznad stijene idealan za kampovanje i bijeg od gradske vreve.

Markiranje staza, izgradnja vidikovaca...

Svjesni ogromnog, a još uvijek nedovoljno iskorištenog potencijala koji nude Krupa na Vrbasu i okolna sela poput Krmina i Ljubačeva, iz Gradske uprave su najavili skoru realizaciju projekta koji će lokalitet učiniti pristupačnijim. Planirano je detaljno uređenje i markiranje pješačkih staza, postavljanje turističke i informativne signalizacije, kao i izgradnja adekvatnih odmorišta i vidikovaca.

Ovaj projekat, podržan od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), dio je šire inicijative za zaštitu prirodnog nasljeđa i razvoj održivog seoskog turizma na međunarodnoj ruti "Via Dinarica".