Zack Snyder radi na novom projektu za Netflix

Netflix i dalje ostaje jedan od omiljenih načina razbibrige brojnim Hrvatima.

Iako nudi široku ponudu već postojećih dokumentaraca, filmova, serija i ostalog, na Netflixu vas u 2022. isto tako čeka i pregršt novih zanimljivih projekata. Jedan od njih je i nadolazeći film izvrsnog i sad već poprilično popularnog redatelja Zacka Snydera.

Uzlazna putanja Zacka Snydera

Zack Synder američki je filmski producent, redatelj i scenarist, najpoznatiji po akcijskim i SF filmovima. Debitirao je u dugometražnom filmu s remakeom Dawn of the Dead iz 2004., a postao je poznat i po svojim strip filmovima i filmovima o superherojima, uključujući 300 (2007), Watchmen (2009), Man of Steel (2013) i nadolazeće nastavak, Batman protiv Supermana: Zora pravde (2016.). S Netflixom je surađivao na Army of the Dead, zombi avanturi čija se radnja odvija u post-apokaliptičnom casino gradu.

Snyder je ujedno i suosnivač Cruel and Unusual Films, producentske kuće koju je 2004. osnovao zajedno sa svojom suprugom Deborah Snyder i producentskim partnerom Wesleyjem Collerom. Prošla godina za Zacka Snydera bila je po svemu sudeći prilično uspješna, a niti 2022. neće iznevjeriti njegove fanove.

Tko sve glumi u nadolazećem filmu Rebel Moon?

Prema The Hollywood Reporteru, Snyder je u svoj novi projekt pod nazivom Rebel Moon ubacio Charlieja Hunnama, Djimona Hounsoua, Bae Doonu i Raya Fishera, a riječ je o filmu koji se ne temelji na već postojećem IP-u. Riječ je o znanstveno-fantastičnoj priči u kojoj ćemo imati priliku vidjeti i alžirsku glumicu Sofiju Boutellu.

Boutella glumi mladu ženu koja živi u koloniji blizu galaktičkog ruba. Kada tiranin po imenu Velizar zaprijeti da će pregaziti koloniju sa svojom vojskom, mlada žena biva poslana da pronađe ratnike na drugim planetima kako bi se vratili s njom i obranili njezin narod. Prema opisanom scenariju, vidimo da je ovdje praktički riječ o još jednom remakeu Sedam samuraja i Sedam veličanstvenih.

Djimon Hounsou će glumiti generala Titusa, dok će Bae Doona, južnokorejska glumica, igrati ulogu nemeze koja je izuzetno vješta s mačem. Nemeza je inače lik iz grčke mitologije, odnosno božica znana po tome da upravlja ljudskom sudbinom te prema zasluzi dodjeljuje nesreću i sreću.

S druge strane, nisu ponuđeni nikakve detaljne informacije o liku kojeg će igrati Charlie Hunnam. Međutim, u izvješću o cjelokupnom projektu šuška se da će Ray Fisher ući u ulogu Blood Axe, žestokog borca otpora. Fisher je poznat po tome što je već ranije glumio Cyborga u Snyderovom filmu Lige pravde.

Predstavljena je još nekolicina imena koje ćete imati priliku vidjeti u sporednim ulogama - Jena Malone, E. Duffy, Staz Nair,Sky Yang i Charlotte Maggi. Shay Hatten i Kurt Johnstad, scenaristi koji su već prethodno radili i na filmu Army of the Dead, ponovno se udružuju sa Snyderom u stvaranju scenarija i za sam Rebel Moon. Snimanje počinje u travnju, a očekuje se da će trajati sve do studenog ove godine. Dok cjelokupni tim aktivno radi na pripremama, pljušte i prijedlozi da se Rebel Moon podijeli u dva filma - unatoč tome što je zasad potvrđen samo jedan. Iako Netflix još nije odredio točan datum izlaska ovog intrigantnog filma, vjerujemo da će ga uskoro objaviti, zajedno s više informacija i detalja sa snimanja.