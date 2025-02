Pjesma "Espreso makijato" zaludjela svijet, Italijani se uvrijedili: Mreže ne prestaju da bruje o reperu iz Estonije

Kako je Tomi Keš izazvao kontroverzu u Italiji svojom pjesmom "Espresso Macchiato," koja je estonski predstavnik na Evroviziji.

Estonijski reper Tomi Keš (33) pobijedio je prošle sedmice na muzičkom takmičenju Eesti Laul u Estoniji sa pjesmom "Espresso Macchiato", što znači da će predstavljati svoju zemlju na predstojećem takmičenju za Pjesmu Evrovizije.

Pjesma je vrlo brzo postala prava senzacija na mrežama, uz koju se mnogi snimaju i komentarišu da je već pravi hit. Poslušajte:

Neobičan video za pjesmu na Jutjubu prikazuje Keša kako pije šolju kafe, dok zarazna melodija, tipična za pjesme sa Evrovizije, ima stihove koji glase: "Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante" ("Ćao ljepotice, ja sam Tomaso, zavisan od duvana. Volim svoju kafu, vrlo mi je važna.")

TikTok je preplavljen videima u kojim ljudi plešu uz pjesmu ili imitiraju Keša, i nema sumnje da je mnogima inspirativna.

Italijani tvrde da estonska pjesma za Evroviziju vrijeđa njihovu kulturu

Ipak, Italijani nisu srećni zbog ovog odabira pjesme iz očiglednih razloga - espreso smatraju svojim nacionalnim blagom!

Potpredsednik italijanskog Senata, Đan Marko Sentinajo, pozvao je da se Estoniji zabrani učešće na Pjesmi Evrovizije, rekavši da je pjesma "puna klišea" koji vrijeđaju Italijane.

"Svako ko vređa Italiju mora biti zabranjen na Evroviziji", napisao je Centinaio iz krajnje desničarske stranke Lega u objavi na Instagramu u sredu uveče, prenosi Nedeljnik.

Prema Sentinaju, pjesma govori o nekom ko se obogatio pijući kafu i pjeva se na "strašnom italijanskom". "Trebalo bi da dođe u Italiju da vidi kako pristojni ljudi rade prije nego što dozvoli sebi da piše tako glupe pjesme pune klišea", rekao je Sentinajo.

Pjesma je izazvala određene kontroverze na internetu. Jedan korisnik društvenih mreža na X-u, koji je rekao da je Italijan, napisao je da "nikada nije čuo ništa gore, to je definicija neprijatnosti."

Međutim, neki su bili ljubazniji i izrazili su kako im se pjesma dopada u odgovoru na Kešove objave. Jedan korisnik Instagrama je u reakciji napisao: "Italijan sam, i iskreno mi se sviđa ova pjesma jer je i ironična, međutim, postoje ljudi koji to ne razumiju."

Pjesma sadrži tekstove "Volim da letim privatnim avionom sa 24 karata" i "Radim dan i noć, zato se znojim kao mafijaš", otpjevane mješavinom engleskih, italijanskih i izmišljenih riječi.

Italijansko udruženje za zaštitu potrošača "Kodakons" je takođe saopštilo da će se zvanično žaliti Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja vodi takmičenje za Pjesmu Evrovizije, rekavši da ona daje "iskrivljenu i uvredljivu sliku" Italije.

Svidjelo im se ili ne, Keš je pobijedio u finalu estonskog selekcionog takmičenja, 15. februara. Ove godine takmičenje će se održati u Bazelu, Švajcarska, u maju.

