Obožavate glavnog glumca iz "The Last of Us"? Evo prijedloga za još jedan horor koji ima vrhunske ocjene

Druga sezona hit-serije The Last of Us izašla je 13. aprila, ali ako vam to nije dovoljno Pedra Paskala na ekranu, postoji još jedna serija koja vam može pomoći.

Ovih dana fanovi Pedra Paskala bindžuju seriju Calls iz 2021. godine u kojoj se, uz ovog glumca, pojavljuju i druga velika glumačka imena poput Obri Plaze, Džoija Kinga, Nika Džonasa i Bena Švarca.

O čemu se radi?

Serija pripoveda priču kroz niz međusobno povezanih telefonskih razgovora koji daju uvid u živote grupe neznanaca čiji su svijetovi uzdrmani uoči apokaliptičnog događaja. Serija ima izuzetnu ocjenu od 95 odsto na Rotten Tomatoes Tomatometer-u i 87 odsto na Popcornmeter-u, a obožavaoci je opisuju kao „zavodljivu“.

Calls — Official Trailer | Apple TV+ Izvor: YouTube

"Calls na Apple TV-u je horor misterija koja je u potpunosti ispričana kroz telefonske pozive. Vizuelno je zavodljiva, narativno briljantna, jedinstvena i jednostavno zastrašujuće iskustvo“, napisao je jedan gledalac, dodajući: "Toplo preporučujem da seriju bindžujete za puni horor efekat. Obožavao sam da je gledam.“

Drugi gledalac opisao je seriju kao "neke od najspektakularnijih dometa pripovedanja“ koje je ikada vidio, dok je treći napisao: "Calls na Apple TV-u je briljantna.“

Upoređuju je sa Black Mirror-om

Fede Alvares, reditelj serije, u razgovoru za SyFy pozvao je ljude da pogledaju ovu seriju.

"Nisam tip koji preuveličava stvari koje radi, ali pošteno je reći da čak i kada vidite trejler i neko vam to opiše, morate to sami iskusiti. A kad završite gledanje prve epizode, to nikada neće biti ono što ste očekivali i nadam se da će biti mnogo više“, rekao je.

"Ne postoji način da to predvidite, jer nikada niste konzumirali nešto poput toga… Nema riječi koje bi mogle opisati iskustvo kroz koje ćete proći, u tome otkrivate nešto u svojoj mašti za šta niste znali da postoji“, zaključio je.

Serija je upoređivana sa drugim omiljenim serijama poput Black Mirror-a, a sa devet epizoda koje možete pogledati, idealna je za brzo gledanje paralelno sa The Last of Us.

